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房貸逾放金額居高不下 連15月超過80億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀房貸逾放高檔盤旋。示意圖。記者鄭超文／攝影
國銀房貸逾放高檔盤旋。示意圖。記者鄭超文／攝影

國銀房貸逾放高檔盤旋。據金管會昨（25）日公布統計，5月底國銀房貸逾放餘額88.5億元，連15個月站穩「8字頭」；隨新青安首波三年寬限期將在7月底陸續到期，房貸資產品質是否出現變化，成為市場下一個觀察重點。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月。5月底房貸逾放餘額月減0.22億元，雖未續創高，但今年前五月均維持在85億至88億元高檔區間，顯示房貸壞帳水位居高不下。

若拉長時間觀察，房貸逾放從2025年3月以來已連續15個月維持「8字頭」，距離前波2025年8月創下的近四年高點88.82億元，也僅差0.32億元。

銀行圈指出，逾放金額除反映借款人還款狀況，也會受到銀行轉銷呆帳時點影響，因此仍須觀察後續趨勢。

不過，市場更關注的，是新青安房貸首波寬限期即將到期的後續效應。

隨新青安政策將在7月底落日，首波選擇三年寬限期的貸戶最快8月起將陸續進入本息攤還階段，每月還款負擔增加。

外界擔憂，是否會推升房貸逾放、成為下一波房貸資產品質壓力來源。

但公股銀行圈指出，衝擊應屬有限。據各公股銀行統計，今年寬限期屆滿的新青安房貸戶，占整體新青安房貸比重僅落在5%至20%，

另有銀行指出，已有逾半數新青安房貸戶提前開始攤還本金，實際進入首波還本的客戶占比並不高。

公股銀主管表示，銀行核貸新青安時，都以寬限期結束後、本息攤還的還款能力作為評估基礎，而非僅以寬限期間的繳息能力授信。

因此，即使貸戶陸續進入本息攤還，預估對整體房貸逾放比影響仍屬可控。加上目前國內就業市場穩定、薪資與利率環境仍相對平穩，多數自住客仍具備一定還款能力，整體風險仍屬可控。

金管會公布5月國銀房貸和建築貸款餘額。5月底國銀房貸餘額11兆6,910億元，年增4.31%重返十年低點；建築融資餘額3兆8,958億元，年增1.13%。

至於《銀行法》72之2不動產放款比率，5月底續降到24.37%，連續12個月下滑，並寫近15年半低點。

銀行局副局長張嘉魁說，近期大型企業與公營事業資金回流，加上郵局有大額定存，使銀行存款大增、分母快速擴張，是比率下滑主因。

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