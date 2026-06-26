誤踩利害關係人紅線 國泰投信補償金4.9億元

國泰投信誤踩利害關係人交易，昨（25）日公布旗下八檔基金的補償金為4.9億元，預計受影響的人數約為50,500人。另外金管會檢查局也證實，已派員赴國泰投信檢查，鎖定兩大重點，一是利害關係人控管機制是否落實，二是董事兼職等申報作業是否確實執行；後續檢查範圍也不排除視情況擴大。

國泰金控（2882）旗下國泰投信誤踩利害關係人交易爭議延燒，前董事郭明鑑在外兼任世芯-KY獨立董事，導致旗下八檔基金及全委帳戶涉及違規投資，國泰投信並強調，其餘投資皆符合公司規範。

證期局副局長黃厚銘說，本案涉及基金及全委管理辦法，若確認違規，將依規定處理。檢查局此波進場，也將一次釐清國泰投信利害關係人名單控管是否有缺失，及申報作業是否未落實等問題。

銀行局副局長張嘉魁表示，郭明鑑兼任世芯-KY及榮成董事後，國泰世華銀均已依規定申報並完成建檔。

且這兩家公司與國泰世華銀沒有授信往來，未涉及銀行利害關係人授信問題。