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國銀三起弊案 遭罰800萬

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

華南銀行接連爆發三家分行、三名前行員挪用客戶款項案，顯示內控、主管覆核及誠信文化均有重大缺失，金管會昨（25）日重罰800萬元，並要求全面檢討內控機制、追究總行督導責任。

據調查，三起案件共影響九名客戶、遭挪用462.8萬元。其中積穗、士林分行各一案，台南分行受影響七名客戶、遭挪用457萬元最多，犯案時間更長達八年之久。

銀行局副局長張嘉魁表示，華南銀是在去年8月、9月及12月陸續通報三起客戶發現帳務異常案件，經銀行內部追查後，揭露整起弊案。涉案手法包括盜蓋客戶印章、偽造簽章提領存款、私自留置結帳溢額款項，及竄改國外匯款受款人帳號等。

對此，華南銀表示，發現缺失後已主動通報並配合調查，完成檢討及補救措施，未來將持續強化內控、查核及風險管理機制，保障客戶權益，防止類似事件再發生。

金管會指出，華南銀未建立有效的員工異常行為偵測及風險預警機制，存匯、外匯系統控管也有漏洞；此外，主管未落實覆核傳票、交易資料及外匯解款內容，讓第一、二道防線失靈。

金管會 國銀 華南銀

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