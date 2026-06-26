銀行員第1季貢獻333萬創高 花旗、輸銀、上海銀位居前三名

央行公布本國銀行營運績效季報，2026年首季全體國銀平均每位行員貢獻度達 333.9萬元，首度突破300萬元，創歷史新高。較上季的290.5萬元，季增15%，較去年同期的274.1萬元，年增21.8%。其中人均獲利超過400萬元的銀行，由上季的十家增至14家。

今年首季銀行獲利表現亮眼，除了利息收入穩定外，受惠於股市與資本市場熱絡，財富管理手續費收入增加，以及企業放款基礎穩固，創造更穩健的整體獲利護城河。在各銀行中，花旗銀行每位行員貢獻約2,296萬元，已連九季居冠，花旗銀行出售消金業務，在台員工數減少，同時其企金業務因國際化深度高亟具競爭力，使連九季的行員平均貢獻度都奪冠。季增長更高達38%，優於同業平均值。

第二名至第十名分別為輸銀、上海（5876）、滙豐、瑞興、京城、台北富邦、國泰世華、中信、兆豐銀。

據央行統計，今年第1季整體銀行員平均貢獻度前五名，若排除外商銀行和中國輸出入銀行，則由上海銀行居首，達791.9萬元，其次依序為瑞興686.9萬元、京城銀655.4萬元、北富銀603.2萬元、國泰世華銀516.2萬元。

若單就四大外商銀行來看，今年第1季銀行員平均貢獻度，花旗依然以2,296萬元奪冠，其次為滙豐銀行783.4萬元，渣打銀以376萬元排名第三，星展銀因併購花旗在台消金業務，員工人數增加，人均獲利326萬元，但較去年第4季又大幅成長47%，表現優於平均值。

若以貢獻度區間來看，前十大人均獲利金額都在400萬元之上，另外入列的四家銀行為臺灣銀行、第一銀行、永豐銀行和玉山銀行。值得注意，京城銀已於去年10月併入永豐金控，預計明年第1季併入永豐銀行。本季永豐銀每位行員貢獻度達474.4萬元，明年初併入京城銀後排名有機會挑戰前十大。

而300萬至400萬區間如土銀、華銀、彰銀、台企銀、渣打銀、台中銀、元大銀、凱基銀、星展銀、台新銀。於200萬至300萬區間包括：合庫銀、王道銀、華泰銀、新光銀、陽信銀、遠東銀。貢獻度在100萬至200萬元則有：高雄銀、板信銀、三信銀、聯邦銀和安泰銀等。

三大網銀人均獲利，連線銀行第1季由負數轉正達45.7萬元，將來銀行為-325.6萬元、樂天則為-369萬元，均已較上季縮小。