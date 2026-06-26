國泰集團兩事業奪創新商務獎

《數位時代》「2026 FCA創新商務獎」昨（25）日舉辦頒獎典禮，國泰產險以「智慧保險風險控管流程」及「理賠智能助手」兩項專案，分別榮獲「最佳管理創新獎─銀獎」及「最佳技術創新獎─銀獎」；國泰健康管理憑藉自主研發的個人化健康規劃平台「衡好選」，獲得「最佳產品創新獎─銅獎」肯定。

此次獲獎不僅展現國泰將AI與數據能力深度融入保險與健康服務核心場景的成果，亦反映國泰持續推動風險治理、服務創新與健康促進轉型的行動力。

國泰產險表示，AI的價值不在於取代專業，而是讓專業能夠發揮更大的影響力，打造兼具效率、韌性與信任的保險服務模式。隨著極端氣候、產業供應鏈重組及新型態風險持續增加，保險業更需成為協助企業與個人提升風險韌性的關鍵夥伴。國泰產險以「智慧保險風險控管流程」榮獲「最佳管理創新獎─銀獎」，透過整合核保分析、再保管理與風險預警機制，將AI與數據分析導入承保評估、風險移轉與風險監控等流程，讓風險管理從事後因應走向事前預警。

在理賠服務方面，國泰產險以「SmartClaim理賠智能助手」獲得「最佳技術創新獎─銀獎」，透過運用大型語言模型（LLM），結合專屬法律詞庫與歷史判例資料，協助理賠人員快速完成案件分析與理賠判斷。專案上線後，估損時間效率可提升83%，每年還可節省逾1,000小時處理相關文件的作業時間，讓保戶在事故發生後，能獲得更即時的理賠支援，減少等待時間。

在健康管理領域，國泰健康管理則以「衡好選」健康規劃平台打造數位轉型新模式，獲得「最佳產品創新獎─銅獎」。傳統健檢多以固定套裝內容為主，但因不了解檢查項目，民眾常面臨選擇困難，國泰健康管理運用大數據與AI技術，依據個人健康狀況、風險特徵與需求偏好，提供個人化健檢規劃建議，打破過去由醫療機構決定內容的單向模式，讓健康規劃回到個人需求。