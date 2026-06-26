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國泰金贊助慕夏百年特展

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控主要贊助《新藝境：慕夏百年經典特展》，國泰金控資深副總孫至德（左一起）出席展覽開幕記者會，並與慕夏基金會執行長Marcus Mucha、台南國家美術館籌備處主任莊佩樺合影。國泰金控／提供
國泰金控主要贊助《新藝境：慕夏百年經典特展》，國泰金控資深副總孫至德（左一起）出席展覽開幕記者會，並與慕夏基金會執行長Marcus Mucha、台南國家美術館籌備處主任莊佩樺合影。國泰金控／提供

風靡全球的捷克藝術巨擘阿爾豐斯・慕夏（Alphonse Mucha）真跡首度於台南登場。國泰金控（2882）再度支持國際級藝術珍寶來台，主要贊助《新藝境：慕夏百年經典特展》，並由國泰金控資深副總孫至德代表出席昨（25）日舉辦的展覽開幕儀式。

本次展覽將於6月26日起至9月30日在台南國家美術館（南國美）2樓E-I展覽室隆重登場，展出涵蓋繪畫、海報、插畫、版畫、珠寶設計、雕塑與商品設計等156件慕夏家族珍藏真跡。

此次展覽包含慕夏作品中，首次來台展出的《自畫像》、《荒野中的女子》及其為妻兒所繪的肖像畫等油畫作品，讓西洋藝術史上新藝術運動的美學語言躍然於形，帶領民眾感受慕夏作品背後的希望與力量。

國泰金控表示，繼去年主要贊助美國大都會博物館首度來台、全台觀展人次超過28萬人次的熱烈迴響後，很榮幸今年再度支持慕夏百年經典特展。慕夏為代表19世紀末新藝術運動的藝術家，主張藝術要走入每個人的日常生活，讓藝術作品成為每個人都能感受、可理解，且能參與的生活體驗，與國泰主張「藝術即生活」理念相互輝映。本次展覽為南國美升格後的首檔國際級展覽，能將國際級藝術在擁有深厚歷史底蘊的文化古都台南展出，更是別具意義，期待更多民眾有機會近距離欣賞大師作品。

國泰金控深耕台灣逾60年來，持續透過企業力量，發揮金融核心職能與社會影響力，提升民眾的藝文參與體驗，除支持國際級藝術來台交流外，亦長期投入藝文推廣與文化教育。如國泰金控攜手雲門舞集已超過30年，透過打造《國泰雲門隨行吧》，將國際級舞蹈藝術帶入台灣各地，迄今已累積324場演出、感動超過275萬人次。今年《國泰雲門隨行吧》社區巡演亦將於9月來到南美館，歡迎台南民眾一起共舞；亦長期推動美學教育扎根，今年《國泰全國兒童繪畫比賽》已走過半世紀，累計培育超過百萬名學童，引導孩子以創作描繪夢想。

國泰 國泰金 慕夏

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