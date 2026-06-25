金價震盪失守4,000美元！DWS全球主管：2027年中上看5,400美元

國際金價近期跌破每盎司4,000美元後轉入高檔震盪，黃金短線承壓。DWS全球研究主管Johannes Mueller、亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）於25日特別來台交流，指出全球央行長期增持黃金的結構性趨勢未變，預估2027年中金價有機會上看每盎司5,400美元。

展望後市，DWS全球研究主管Johannes Mueller表示，全球央行長期增加黃金儲備的潛在趨勢並未改變。不過短期內，市場出現了部分新變數，像是俄羅斯央行、土耳其央行等，為因應國內對流動性的急迫需求，正持續逢高出脫黃金以變現獲利，以及俄羅斯急需資金支應戰爭開銷等。另外，在部分央行與民間投資人短期獲利了結下，金價目前在每盎司4,000美元下方進行震盪整理。

不過，Johannes Mueller認為，這並不影響長線的多頭架構，例如在中國大陸央行等主要買方持續進場的支撐下，只要「央行與民間需求雙軌並進」的假設不變，仍可樂觀預期後市表現，因此黃金在一年後，即2027年6月左右，目標預估每盎司5,400美元。

Johannes Mueller進一步分析，長期以來，黃金價格與美國實質殖利率之間存在著極高的高度負相關性，這一直是市場評估金價的核心邏輯。然而，這套運作了數十年的傳統定價模式，卻在2022年3月戛然而止。

Johannes Mueller說，過去許多市場人士習慣將黃金視為抗通膨的工具，但數據顯示，金價與通膨預期之間並無顯著相關，真正打破傳統框架的轉折點，是2022年3月俄烏戰爭爆發，當時西方國家迅速凍結俄羅斯的外匯存底，向全球釋出強烈訊號，即一旦與美國及其盟友產生地緣政治衝突，將面臨失去國家資產控制權的風險。

自此全球央行掀起一波「去美元化」的黃金搶購潮，Johannes Mueller指出，以大陸央行為例，自2022年夏季起，資產負債表上的黃金儲備便呈現顯著增長，正是這股來自全球央行的結構性買盤，導致黃金價格正式與美國實質殖利率脫鉤。

Johannes Mueller認為，在傳統指標失靈後，目前黃金必須回歸「供需動態」。在供給端，由於受限於礦產開採產能，黃金供給實質上缺乏彈性；因此，決定金價走勢的關鍵「變數」在於需求端——特別是全球央行與民間私人投資者的動向，而在進入2024年後，央行與民間資金兩大引擎同步轉為買超，因此黃金隨即展開一波凌厲多頭行情。