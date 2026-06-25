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5月不動產放款比率24.67% 連12個月下滑創15年低點

中央社／ 台北25日電

金管會統計顯示，截至今年5月底，36家本國銀行不動產放款比率續降至24.37%，創下2011年1月以來、逾15年低點。金管會表示，主要是存款總餘額成長，分母增幅較多，導致比率下滑。

俗稱銀行「不動產放款天條」的銀行法第72條之2，規範商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，目的是確保銀行授信不過度集中在長天期授信與不動產。政府也放寬新青安申請案自去年9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至5月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）不動產放款比率平均為24.37%，已連續12個月下滑，創下2011年1月以來低點。下降原因主要是存款總餘額增加帶動，主要來自中大型企業、公營事業、郵局大額定存帶動。

至於銀行比率分布狀況，比率29%以上、28%至29%區間的銀行家數都掛零，比率在27%至28%的銀行為3家。

張嘉魁表示，5月底購置住宅貸款餘額為11.69兆元，月增371億元，年增4.31%，主要因銀行配合政策，承做首購族房貸，加上分戶貸款帶動；5月底房貸逾放88.5億元，房貸逾放比為0.08%，跟4月比率相同。

5月底建築貸款餘額為3.89兆元，月減9億元，年增1.13%。張嘉魁表示，餘額下降主要因建案完工、提前還款所致；5月底建築貸款逾放比率為0.05%，較4月比率下降0.01個百分點。

政府放寬新青安申請案自去年9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，以解決青年向公股行庫申辦房貸沒額度的問題。金管會統計，去年9月到今年5月新青安合計排除額為2097億元。

金管會 銀行法

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