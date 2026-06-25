群益證高階主管共識營 聚焦AI協作、人權保障與ESG

因應AI科技浪潮與全球環境、社會及公司治理（ESG）趨勢劇烈變動，群益金鼎證券（6005）日前舉辦高階主管共識營，董事會特別邀請群益證獨立董事蘇秋霞、資訊部副總及管理部職業安全衛生主管親自授課。

群益證表示本次共識營主題緊扣永續治理的核心精神，全面聚焦「策略型人才管理」、「人權與職場健康保障」及「AI Agent數位轉型落地」三大關鍵主軸，期許透過高階主管經營責任的深化，落實人權尊嚴與企業責任，鍛造具備敏捷永續韌性的關鍵人才梯隊。

蘇秋霞針對「策略型人才管理」進行深入剖析，企業最大的策略風險在於「面臨沒有合適人才執行藍圖的窘境」。未來組織的核心競爭力取決於人才密度與「人機協作」的流暢度。

為此，群益將持續推動人才策略轉型，系統化盤點並動態培養潛力接班梯隊，強化關鍵職位的「板凳深度」，確保組織在變局中維持高度的營運韌性。

落實ESG人權保障，聚焦「人權與職場健康保障」，為呼應國際人權標準與勞動人權保障，群益將員工福祉與職場人權視為永續發展的根基。

本課程協助管理階層建立對「職場霸凌」的認知，嚴格釐清績效管理與不法侵害的界線，並要求所有主管將不法侵害防治全面內化為日常管理，主動關注團隊氛圍，確保法令遵循與管理實務完全一致，建構零容忍的尊嚴友善職場，具體實踐ESG中的企業人權承諾。

在兼顧科技創新與資安合規的原則下，資訊部副總吳允文帶領高階主管跨入「管理AI數位員工」的全新賽道，聚焦「AI Agent數位轉型落地」。

本次AI技術落地策略聚焦四大核心，包括思維轉變、硬體新趨勢，及深入探討AD權限控管、系統整合與稽核軌跡建立等落地挑戰，確保在科技轉型過程中，客戶隱私與企業資訊安全獲得最嚴密保障。

群益證強調，透過高階主管共識營確立「科技引領、人權為本、永續治理」的發展主軸。在董事會引導與支持下，持續以客觀數據與結構化工具敏捷發掘未來人才，將社會責任（S）與數位轉型深度融合，齊心邁向永續金融的新里程碑。