看好柬埔寨市場 仲利皇家簽1.8億美元聯貸案

國泰金股東蔡鎮宇今日正式對外發出聲明，要求金管會撤查國泰世華銀行董事長郭明鑑的兼職，並且特別點名郭明鑑出任香港的遠東宏信和順誠控股公司的董事，是否有進行這二家公司的資本結構調查？並且指責郭明鑑在外兼職太多，強調其應專心經營，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。

2026-06-25 15:08