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看好柬埔寨市場 仲利皇家簽1.8億美元聯貸案

中央社／ 台北25日電

看好柬埔寨經濟動能強勁，中租控股今天宣布，旗下仲利皇家企業租賃公司、仲利皇家融資公司與銀行團完成3年期1.8億美元聯貸案簽約。

中租控股表示，聯貸案所取得資金將用於充實營運，支應柬埔寨高度成長的業績帶動的資金需求。

中租控股說明，此聯貸案由瑞穗銀行、恆生銀行（香港）擔任聯貸共同統籌主辦銀行，原預計籌組金額1.2億美元，銀行團對仲利皇家（柬埔寨）與營運團隊深具信心，總核貸金額達2.5億美元，超額參貸2.08倍，最終依實際資金需求，以1.8億美元簽約。

另外，本次聯貸案另包括台中商銀、台灣企銀、第一銀行（金邊）、土地銀行、菲律賓首都銀行（台北）、中國銀行（香港）、板信商銀、兆豐銀行、彰化銀行，共有11家金融機構參與。

中租控股於2016年與柬埔寨皇家集團（RoyalGroup）合資成立「仲利皇家企業租賃公司」（Chailease Royal Leasing Plc.），經柬埔寨央行核准；2017年即提供柬埔寨當地車輛、設備與營建機具等融資性租賃服務，並於2019年成為當地最大租賃公司。

為擴大營運範疇，2018年設立「仲利皇家融資公司」（Chailease Royal Finance Plc.），提供新車、二手車及摩托車的融資服務，以及跨足消費金融業務，增加當地客戶融資管道，帶動柬埔寨多元化的金融服務；截至2025年底，已成為當地第2大財務金融公司。

柬埔寨 中租 香港

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