前行員挪用客戶款項挨罰800萬 華銀：提升內控效能

華南銀行3家分行爆發3名前行員挪用客戶款項，影響9客戶，合計挪用新台幣462.86萬元。金管會今天表示，挪用手法包括盜蓋客戶印章與偽造客戶簽章提領客戶新台幣與外匯存款等，華銀未完善建立內控與落實內控，依銀行法第129條第7款規定，開罰800萬元。

華銀表示，自行發現缺失後，秉持勇於面對及積極處理的精神，主動陳報並積極配合相關調查與回應，已完成相關調查與檢討，並就缺失採取補救及優化措施，維護客戶權益及提升內部控制效能。

華銀強調，始終將客戶權益保障為經營核心，持續檢討並精進各項內部控制及查核機制，強化營業單位自主管理及風險管理效能，落實至銀行經營的每一層面，防杜類似情形再次發生，健全營運體質，達到永續經營目標。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，此案源自客戶發現帳戶異常後，銀行去年下半年陸續通報重大偶發案件。華南銀行積穗分行、士林分行及台南分行陸續發生3行員挪用客戶款項以及私自留置結帳溢額款項等違規行為，合計挪用462.86萬元，受影響客戶9人。3分行中以台南分行受影響客戶較多、達7人，其中最早受影響客戶的案件可追溯回2017年。

所謂私自留置結帳溢額款項，官員說明，假設客戶信用卡繳費8400元，但實際金額僅4800元，行員最後入帳4800元，但多收到的3600元沒依規定報帳，並把溢額留下來。目前3名行員都已經去職，也已返還挪用款項。

張嘉魁指出，華銀此案主要涉及2類缺失，一是未完善建立內部控制制度，包括沒有建立有效的員工異常行為偵測及風險預警機制，也未完善建立存匯及外匯系統控管與檢覈機制。

第二，未確實執行內部控制制度上，張嘉魁說明，像是未落實內部工作規則及存匯相關作業規範，雖有內部規範，但涉案行員仍盜蓋客戶印章與偽造客戶簽章，私自留置結帳溢額款項未依規定掛帳，以及竄改客戶國外匯入款解款受款人資料等缺失。

金管會對此提出5大監理要求，第一，要求華銀通盤檢討相關交易資訊系統、作業流程、覆核機制等相關管理機制；第二，請銀行強化形塑誠信文化理念及做法，落實推動企業誠信文化。

第三，張嘉魁表示，請銀行依照責任地圖全面檢討此案違失行為所涉總行督導人員責任；第四，請銀行評估對前行員舞弊行為依法究責，第五，請銀行依銀行公會規定，將此案3名違法人員報送聯徵中心。