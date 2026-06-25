快訊

為清理排水溝…高雄7旬婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃

他赴日買10多罐七味粉想帶回台灣 一查成分嚇傻：差點被法辦

獨／高雄豪雨不斷！婦疑為清排水溝遭大水沖走 夫伸手想救援險滅頂

聽新聞
0:00 / 0:00

前行員挪用客戶款項挨罰800萬 華銀：提升內控效能

中央社／ 台北25日電
華南銀行。示意圖，與新聞當事人無關／華南銀行提供
華南銀行。示意圖，與新聞當事人無關／華南銀行提供

華南銀行3家分行爆發3名前行員挪用客戶款項，影響9客戶，合計挪用新台幣462.86萬元。金管會今天表示，挪用手法包括盜蓋客戶印章與偽造客戶簽章提領客戶新台幣與外匯存款等，華銀未完善建立內控與落實內控，依銀行法第129條第7款規定，開罰800萬元。

華銀表示，自行發現缺失後，秉持勇於面對及積極處理的精神，主動陳報並積極配合相關調查與回應，已完成相關調查與檢討，並就缺失採取補救及優化措施，維護客戶權益及提升內部控制效能。

華銀強調，始終將客戶權益保障為經營核心，持續檢討並精進各項內部控制及查核機制，強化營業單位自主管理及風險管理效能，落實至銀行經營的每一層面，防杜類似情形再次發生，健全營運體質，達到永續經營目標。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，此案源自客戶發現帳戶異常後，銀行去年下半年陸續通報重大偶發案件。華南銀行積穗分行、士林分行及台南分行陸續發生3行員挪用客戶款項以及私自留置結帳溢額款項等違規行為，合計挪用462.86萬元，受影響客戶9人。3分行中以台南分行受影響客戶較多、達7人，其中最早受影響客戶的案件可追溯回2017年。

所謂私自留置結帳溢額款項，官員說明，假設客戶信用卡繳費8400元，但實際金額僅4800元，行員最後入帳4800元，但多收到的3600元沒依規定報帳，並把溢額留下來。目前3名行員都已經去職，也已返還挪用款項。

張嘉魁指出，華銀此案主要涉及2類缺失，一是未完善建立內部控制制度，包括沒有建立有效的員工異常行為偵測及風險預警機制，也未完善建立存匯及外匯系統控管與檢覈機制。

第二，未確實執行內部控制制度上，張嘉魁說明，像是未落實內部工作規則及存匯相關作業規範，雖有內部規範，但涉案行員仍盜蓋客戶印章與偽造客戶簽章，私自留置結帳溢額款項未依規定掛帳，以及竄改客戶國外匯入款解款受款人資料等缺失。

金管會對此提出5大監理要求，第一，要求華銀通盤檢討相關交易資訊系統、作業流程、覆核機制等相關管理機制；第二，請銀行強化形塑誠信文化理念及做法，落實推動企業誠信文化。

第三，張嘉魁表示，請銀行依照責任地圖全面檢討此案違失行為所涉總行督導人員責任；第四，請銀行評估對前行員舞弊行為依法究責，第五，請銀行依銀行公會規定，將此案3名違法人員報送聯徵中心。

華銀 華南銀行 銀行法

延伸閱讀

不是個案！華銀三起舞弊連環爆 金管會重罰800萬元

郭明鑑兼職爭議延燒 國泰金股東蔡鎮宇質疑其董座適任性

北富銀打造智能風控整合平台獲獎 應用AI強化核心競爭力

76萬交割款繳不出？他曬存款剩1.3萬 網驚「營業員要哭了」

相關新聞

蔡鎮宇發聲明！痛批郭明鑑兼職太多 未專注銀行本業經營

國泰金股東蔡鎮宇今日正式對外發出聲明，要求金管會撤查國泰世華銀行董事長郭明鑑的兼職，並且特別點名郭明鑑出任香港的遠東宏信和順誠控股公司的董事，是否有進行這二家公司的資本結構調查？並且指責郭明鑑在外兼職太多，強調其應專心經營，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。

前行員挪用客戶款項挨罰800萬 華銀：提升內控效能

華南銀行3家分行爆發3名前行員挪用客戶款項，影響9客戶，合計挪用新台幣462.86萬元。金管會今天表示，挪用手法包括盜蓋...

貝萊德：風險關注升高 推動多元超額報酬與多元收益來源需求成長

貝萊德指出，下半年投資市場維持審慎樂觀看法，並偏好布局防禦型股票與較穩健的收益策略，在控制波動風險的同時，協助投資人持續參與市場成長。亞太及台灣投資人對市場擁擠交易與潛在下檔風險的關注度持續升高，進一步推動對多元超額報酬與多元收益來源策略的需求成長。

台新銀行 AI 企業徵信平台 提升報告效率與風險辨識 獲2026創新商務獎

台新銀行以AI驅動法人企業金融創新再獲肯定，「台新銀行AI企業徵信平台」榮獲《數位時代》主辦之「2026 FCA創新商務獎」最佳技術創新銅獎，展現台新銀行將人工智慧深度導入徵信流程，有效提升徵信報告產製效率與風險辨識能力，並成功落地於實際商務應用，為金融服務創新樹立具指標性的典範。

保誠集團：七成台灣女性三明治族財務自律高 僅五成敢花錢犒賞自己

隨著女性自我意識提升，女性愈發傾向視自己為家庭的核心經濟支柱。保誠集團在「財務健康指數」（Financial Wellbeing Index）框架下的調查結果顯示，針對台灣受訪者中上有老、下有小雙重照顧負責人的女性三明治族，有超過六成對自身的整體財務表現給予正面評價，並展現高度的財務自主性與穩健的儲蓄習慣。其中，高達72.1%表示已養成每月固定儲蓄的習慣，反映出審慎且重視當前財務安全、具高度責任感的理財態度。

日本樂天銀資本水準可能轉弱 惠譽將樂天銀行列入負向評等觀察名單

惠譽國際信用評等公司將樂天國際商業銀行（台灣樂天銀）國內長期評等A+(twn) 列入負向評等觀察名單。惠譽並確認其國內短期評等為F1+(twn)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。