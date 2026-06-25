貝萊德：風險關注升高 推動多元超額報酬與多元收益來源需求成長

貝萊德指出，下半年投資市場維持審慎樂觀看法，並偏好布局防禦型股票與較穩健的收益策略，在控制波動風險的同時，協助投資人持續參與市場成長。亞太及台灣投資人對市場擁擠交易與潛在下檔風險的關注度持續升高，進一步推動對多元超額報酬與多元收益來源策略的需求成長。

貝萊德表示，台灣投資人傾向透過多元資產配置，在成長與防禦之間找到平衡，而非二選一。投資組合能在市場上行時，保有參與成長的空間；在市場風險提高時，也能透過調整配置，發揮分散與緩衝效果。貝萊德系統化投資平台顯示，2026年各因子（Factors）表現與2025年相比明顯分化，反映市場環境已出現轉變；投資人需更靈活動態調整配置，以把握多元分散的投資機會，同時應對因子表現差異擴大的挑戰。

貝萊德系統化主動股票投資資深投資策略師Anthony Kruger表示，在六個系統化分析視角（systematic views）中，投資研究團隊觀察到2026年各因子表現分歧明顯加劇：其中價格動能（price momentum）持續支撐全球股市上行，但伴隨估值偏高與市場波動升溫的壓力；相較之下，成長（growth）、獲利收益（earnings yield）及基本面動能（fundamental momentum）表現相對疲弱，反映驅動市場表現的因子出現不均衡的變化。

Anthony Kruger表示，貝萊德系統化投資始於1985年，起初僅依賴三個訊號。經過40多年持續發展，如今每日追蹤超過1,000個訊號，涵蓋15,000檔股票及3,000個債券發行人，即使是傳統財務指標的分析，也已導入專有數據、先進運算與人工智慧技術，持續保持資訊領先優勢。平台目前管理的資產規模達3,950億美元，涵蓋系統化主動型、成果導向及流動性替代等策略，滿足全球客戶的多元投資目標。在人工智慧時代，相信系統化投資將能更廣泛融入客戶投資組合。

貝萊德系統化投資平台也跨足股票與固定收益資產，靈活進行多元資產配置，並透過分散收益來源（如股息、債息及選擇權權利金），提升投資組合韌性，推動系統化多元資產策略需求持續上升。