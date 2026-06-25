北富銀打造智能風控整合平台獲獎 應用AI強化核心競爭力

面對金融市場波動加劇、結構型商品日益複雜，以及國際監理對模型風險管理要求持續提高，台北富邦銀行打造以AI驅動的「自主評價與智能風控整合平台」，榮獲「2026 FCA創新商務獎」最佳管理創新銀獎，展現在數位轉型與AI應用上的深厚實力，為業界樹立創新典範。

「FCA創新商務獎」由《數位時代》主辦，今年已邁入第12年，為台灣數位創新具代表性的獎項之一。北富銀此次自上百件跨產業專案中脫穎而出，關鍵在於將AI與量化模型導入金融市場風險管理核心流程，讓風險監控由事後檢視延伸至主動預警，獲得評審團一致認可。其中，beBit TECH微拓科技商務長譚學凱讚許該平台在數據整合與實際應用上的良好成效，廣達電腦技術長張嘉淵更對北富銀成功將 AI 應用於公司治理層面並轉化為核心競爭力，給予高度肯定。

北富銀表示，過去區域型銀行在複雜衍生性商品業務上，多仰賴外部交易對手報價及背對背交易(Back-to-back transaction)，容易發生評價透明度不足、風險反應延遲及交易對手模型差異等問題。為提升市場業務的自主性與風險掌握度，北富銀歷時七年建構「自主評價與智能風控整合平台」，共開發17套評價模型、64項複雜型商品，涵蓋匯率、利率、股權、商品、信用、混合及行為選擇權等七大品類，並實際應用於台灣、香港、新加坡、澳洲及日本等分行業務中，為台灣第一家具備100%上架複雜型商品自行評價能力之本國銀行。

在技術架構上，北富銀將評價模型與雲端GPU運算平台整合，全面改寫模型程式以支援平行化與多工運算，使交易評價與風險計算時間縮短約90%，大幅增進市場波動期間的即時反應能力。透過同一套平台，前台交易、中台風控及管理階層可取得一致且可解釋的價格、敏感度因子、初始保證金及銀行簿利率風險指標，降低不同單位間因模型差異造成的資訊落差，提高避險、資本配置與損益歸因的精準度。

同時，北富銀也是國內第一家建立與外商銀行每日模型差異數據資料庫的銀行，該智能平台可透過數據資料庫，自動蒐集交易價格、敏感度因子及保證金等時間序列資料，運用AI深度學習模型偵測異常偏離，讓潛在錯價、避險偏移或模型分歧能在形成重大損益波動前被提前掌握，完善內部控管，提升與國際交易對手溝通及爭議處理的效率。

對於客戶風險配適管理，北富銀則運用監督式與非監督式機器學習技術，建構KYC與KYP量化風險模型，將客戶風險承受度與產品預期損失進行更精準的匹配，協助複雜型商品銷售符合客戶屬性與投資目的，有效降低客訴發生率，顯示AI應用不只增加業務效率，也能強化客戶保護與金融服務品質。

銀行業導入AI的關鍵，在於能否將技術轉化為長期可持續的能力。未來北富銀將持續深化AI及數位科技等創新應用，精進風險管理與金融專業，成為客戶最值得信賴的金融夥伴。