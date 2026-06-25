台新銀行AI企業徵信平台...提升報告效率與風險辨識 獲2026創新商務獎

台新銀行以AI驅動法人企業金融創新再獲肯定，「台新銀行AI企業徵信平台」榮獲《數位時代》主辦之「2026 FCA創新商務獎」最佳技術創新銅獎，展現台新銀行將人工智慧深度導入徵信流程，有效提升徵信報告產製效率與風險辨識能力，並成功落地於實際商務應用，為金融服務創新樹立具指標性的典範。

過去12年來，FCA創新商務獎長期致力於發掘以消費者為核心、掌握社群特質並運用互動科技的商務模式創新典範。為確保獎項的公信力與市場前瞻性，今年大會特別邀請橫跨零售、顧問業、數位行銷、網路業、研究機構及創新領域的頂尖專家組成評審團。本屆大會共計收到159件的報名作品。能夠在眾多優秀的參賽案中脫穎而出，不僅展現在數位轉型與AI應用上的紮實功底，更為業界樹立了極具參考價值的商務創新典範。

此次，台新銀行以「AI企業徵信平台」榮獲最佳技術創新銅獎。在本屆決選會議中，評審團對於技術創新的評估具有高度共識：隨著AI逐漸普及，企業競爭的關鍵在於能否精準解決「對的實務痛點」，並帶來實質的營運成效（ROI）。台新銀行成功將AI技術導入傳統的金融徵信流程中，將既有技術落地於真實的商業場景，有效優化審查效能，展現出紮實的技術應用實力與商務價值。

台新銀行表示，AI在徵信流程中扮演的是「智慧助手」角色，而非取代專業判斷。透過AI，可同時掌握更多風險面向，主動提示潛在異常與重點資訊，協助關係經理（RM）更全面掌握企業營運與信用風險，最終授信決策仍由具備專業經驗的行員把關，兼顧效率、準確性與風險控管，實現人機協作的最佳平衡。

此次獲獎，不僅彰顯台新銀行於AI應用與金融創新的前瞻布局與實踐成果，更體現以客戶需求為核心，透過科技強化內部營運效能風險管理能力，打造更具競爭力的法人金融服務模式。展望未來，台新銀行將持續深化AI與數據應用，拓展更多智慧金融應用場景，成為企業客戶長期信賴的智慧好夥伴，共同迎向高效、穩健的成長新局。