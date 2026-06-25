新光人壽攜手退輔會 拓展退除役官兵就業藍圖

為協助國軍官兵順利銜接退伍後職涯發展，新光人壽於25日攜手退輔會在新壽承德大樓舉行「2026年度第2季屆退官兵權益說明會」，新光人壽總經理黃敏義、退輔會就學就業處專門委員李建學、臺北市榮民服務處黃信仁處長及相關單位共同出席，與現場110名待退官兵分享退役後的職涯規劃。

新光人壽長期支持退除役官兵就業服務工作，特別針對退役軍人推出「榮光計畫」，提供保險金融專業訓練並輔導考取證照，讓國軍在退伍後能維持「穩健收入」、「彈性工作」，同時「累積金融技能」等職場優勢，在退伍後為自己職涯開啟新篇章。

新光人壽總經理黃敏義表示，新壽自2025年第3季與退輔體系合作以來，截至2026年5月底，已有8位退除役官兵加入新光人壽團隊。這些夥伴加入公司後，展現出高度責任感、良好紀律與優異執行力，也為公司與個人帶來良好的績效表現，顯見在軍旅生涯中培養出的「風險管理」、「紀律執行」與壽險人才所需的特質不謀而合，也更加彰顯軍職退役轉任從事保險事業是最佳的選擇。

從軍職退役，目前現任新光人壽嘉興通訊處區經理的張育榮也表示，從軍中退役後，透過公司提供的專業輔導訓練，不僅讓自己在退伍後順利與社會接軌，更因優質服務受到客戶肯定進而獲得滿滿的成就感與實質的業績收入，更因此成功換屋，為家人帶來更好的生活品質。

新光人壽深信人才永續是企業韌性的基石，面對產業快速變遷與多元人才的需求，透過產官合作是推動人才永續發展的重要關鍵，未來將持續結合政府資源與民間力量，支持政府照顧退除役官兵政策，歡迎更多優秀官兵加入新光人壽，共同透過保險守護家庭、服務社會，在全新的職涯舞台上持續發光發熱，創造屬於自己的精彩未來。