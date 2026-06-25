快訊

為清理排水溝…高雄7旬婦失足跌落大排 下游尋獲不幸溺斃

他赴日買10多罐七味粉想帶回台灣 一查成分嚇傻：差點被法辦

獨／高雄豪雨不斷！婦疑為清排水溝遭大水沖走 夫伸手想救援險滅頂

聽新聞
0:00 / 0:00

新光人壽攜手退輔會 拓展退除役官兵就業藍圖

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽攜手退輔會徵才，助退除役官兵開啟職涯新篇章。圖左起為新北市榮服處組長王玟琳、基隆市榮服處副處長李復鄉、退輔會就學就業處專門委員李建學、台北市榮服處處長黃信仁、新光人壽總經理黃敏義、副總經理林立曄、台北市榮服處組長榮華。新光人壽／提供
新光人壽攜手退輔會徵才，助退除役官兵開啟職涯新篇章。圖左起為新北市榮服處組長王玟琳、基隆市榮服處副處長李復鄉、退輔會就學就業處專門委員李建學、台北市榮服處處長黃信仁、新光人壽總經理黃敏義、副總經理林立曄、台北市榮服處組長榮華。新光人壽／提供

為協助國軍官兵順利銜接退伍後職涯發展，新光人壽於25日攜手退輔會在新壽承德大樓舉行「2026年度第2季屆退官兵權益說明會」，新光人壽總經理黃敏義、退輔會就學就業處專門委員李建學、臺北市榮民服務處黃信仁處長及相關單位共同出席，與現場110名待退官兵分享退役後的職涯規劃。

新光人壽長期支持退除役官兵就業服務工作，特別針對退役軍人推出「榮光計畫」，提供保險金融專業訓練並輔導考取證照，讓國軍在退伍後能維持「穩健收入」、「彈性工作」，同時「累積金融技能」等職場優勢，在退伍後為自己職涯開啟新篇章。

新光人壽總經理黃敏義表示，新壽自2025年第3季與退輔體系合作以來，截至2026年5月底，已有8位退除役官兵加入新光人壽團隊。這些夥伴加入公司後，展現出高度責任感、良好紀律與優異執行力，也為公司與個人帶來良好的績效表現，顯見在軍旅生涯中培養出的「風險管理」、「紀律執行」與壽險人才所需的特質不謀而合，也更加彰顯軍職退役轉任從事保險事業是最佳的選擇。

從軍職退役，目前現任新光人壽嘉興通訊處區經理的張育榮也表示，從軍中退役後，透過公司提供的專業輔導訓練，不僅讓自己在退伍後順利與社會接軌，更因優質服務受到客戶肯定進而獲得滿滿的成就感與實質的業績收入，更因此成功換屋，為家人帶來更好的生活品質。

新光人壽深信人才永續是企業韌性的基石，面對產業快速變遷與多元人才的需求，透過產官合作是推動人才永續發展的重要關鍵，未來將持續結合政府資源與民間力量，支持政府照顧退除役官兵政策，歡迎更多優秀官兵加入新光人壽，共同透過保險守護家庭、服務社會，在全新的職涯舞台上持續發光發熱，創造屬於自己的精彩未來。

新光人壽 退輔會 職涯

延伸閱讀

永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

南山人壽股東會展現接軌雄厚實力 淨值比衝上11.3% 續推保障商品 站穩壽險健康第一品牌

重返校園不嫌晚！中山醫大推「30+大學計畫」助攻職涯升級

勞發署辦理微型創業楷模選拔活動 助微型創業者綻放新價值

相關新聞

蔡鎮宇發聲明！痛批郭明鑑兼職太多 未專注銀行本業經營

國泰金股東蔡鎮宇今日正式對外發出聲明，要求金管會撤查國泰世華銀行董事長郭明鑑的兼職，並且特別點名郭明鑑出任香港的遠東宏信和順誠控股公司的董事，是否有進行這二家公司的資本結構調查？並且指責郭明鑑在外兼職太多，強調其應專心經營，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。

前行員挪用客戶款項挨罰800萬 華銀：提升內控效能

華南銀行3家分行爆發3名前行員挪用客戶款項，影響9客戶，合計挪用新台幣462.86萬元。金管會今天表示，挪用手法包括盜蓋...

貝萊德：風險關注升高 推動多元超額報酬與多元收益來源需求成長

貝萊德指出，下半年投資市場維持審慎樂觀看法，並偏好布局防禦型股票與較穩健的收益策略，在控制波動風險的同時，協助投資人持續參與市場成長。亞太及台灣投資人對市場擁擠交易與潛在下檔風險的關注度持續升高，進一步推動對多元超額報酬與多元收益來源策略的需求成長。

台新銀行 AI 企業徵信平台 提升報告效率與風險辨識 獲2026創新商務獎

台新銀行以AI驅動法人企業金融創新再獲肯定，「台新銀行AI企業徵信平台」榮獲《數位時代》主辦之「2026 FCA創新商務獎」最佳技術創新銅獎，展現台新銀行將人工智慧深度導入徵信流程，有效提升徵信報告產製效率與風險辨識能力，並成功落地於實際商務應用，為金融服務創新樹立具指標性的典範。

保誠集團：七成台灣女性三明治族財務自律高 僅五成敢花錢犒賞自己

隨著女性自我意識提升，女性愈發傾向視自己為家庭的核心經濟支柱。保誠集團在「財務健康指數」（Financial Wellbeing Index）框架下的調查結果顯示，針對台灣受訪者中上有老、下有小雙重照顧負責人的女性三明治族，有超過六成對自身的整體財務表現給予正面評價，並展現高度的財務自主性與穩健的儲蓄習慣。其中，高達72.1%表示已養成每月固定儲蓄的習慣，反映出審慎且重視當前財務安全、具高度責任感的理財態度。

日本樂天銀資本水準可能轉弱 惠譽將樂天銀行列入負向評等觀察名單

惠譽國際信用評等公司將樂天國際商業銀行（台灣樂天銀）國內長期評等A+(twn) 列入負向評等觀察名單。惠譽並確認其國內短期評等為F1+(twn)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。