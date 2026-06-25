保誠集團：七成台灣女性三明治族財務自律高 僅五成敢花錢犒賞自己

隨著女性自我意識提升，女性愈發傾向視自己為家庭的核心經濟支柱。保誠集團在「財務健康指數」（Financial Wellbeing Index）框架下的調查結果顯示，針對台灣受訪者中上有老、下有小雙重照顧負責人的女性三明治族，有超過六成對自身的整體財務表現給予正面評價，並展現高度的財務自主性與穩健的儲蓄習慣。其中，高達72.1%表示已養成每月固定儲蓄的習慣，反映出審慎且重視當前財務安全、具高度責任感的理財態度。

然而，調查也顯示，國內女性三明治族在追求生活品質與對未來退休的信心上，仍存在明顯落差，甚至出現「不敢花錢享受」的金錢焦慮，反映其在同時承擔家庭照顧與經濟責任下，於生活品質與長期規劃之間承受不小壓力。

此調查指出，國內女性三明治族在財務管理上呈現積極且獨立的態勢，其中三大指標認同度最高－高儲蓄紀律（72.1%）：超過七成每月固定存錢，反映對當前財務安全的重視與自律理財習慣；高獨立意識（68.0%）：多數傾向依靠自己維持經濟穩定，展現對財務自主權的重視；高目標導向（66.4%）：擁有明確儲蓄目標，積極為未來做準備。

然而，調查也指出，女性三明治族在展現理財「三高」特質的同時，背後仍承受不小壓力。在「同時扶養長輩與子女所帶來的經濟壓力」與「未來是否具備足夠資源達成人生重要目標」兩項，負評比例均高於22%，這種潛在的財務不安直接影響日常幸福感。特別是在「能不擔心金錢地享受生活」一項，認同度僅50.4%，顯示有近半數女性三明治族在追求生活品質時仍受到金錢壓力干擾。反映即使具備良好儲蓄習慣，對長期財務規劃仍缺乏安心感。

儘管日常理財表現穩健，但面對生活中的不確定性，女性三明治族仍高度關注風險。調查顯示，其最在意的三大風險包括：自身健康惡化 (29.5%)、極端氣候與環境問題 (28.7%)、日益增長的醫療費用 (26.6%)，顯示其不僅需兼顧當下家庭責任，也對自身與家人的長期保障深感憂慮。

保誠人壽表示，透過此調查可見，台灣女性三明治族同時扮演家庭照顧者與經濟支柱的雙重角色，其中高達76.6%認為家庭是人生最重要的事，同時亦傾向維持財務自主與獨立。

然而，儲蓄率高並不等於財務安全感高。調查中仍有36.5%的受訪者對是否具備足夠理財知識感到不確定；另有近三成（29.9%）對未來財務規劃缺乏明確方向，顯示在多重責任壓力下，對長期財務布局仍存在疑慮。

保誠人壽進一步指出，面對女性三明治族在不同人生階段的多重責任與壓力，公司持續以「以客為本」為核心，透過整合健康保障、子女教育、資產規劃與傳承及退休規劃等解決方案，致力成為女性三明治族在財務與人生規劃上的首選夥伴。透過保險規劃進行風險轉移，保誠人壽長期以健康保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規劃與傳承（Asset Planning & Transferring）以及樂活退休（Retirement），亦即H.E.A.R.四大面向協助三明治族進行不同人生階段的全方位布局，將「死儲蓄」轉化為「活保障」，以緩解不敢花錢的心理壓力。唯有建立完善的財務防護網，才能在照顧家庭的同時，也穩健守護自己的人生。