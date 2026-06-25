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日本樂天銀資本水準可能轉弱 惠譽將樂天銀行列入負向評等觀察名單

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽國際信用評等公司將樂天國際商業銀行（台灣樂天銀）國內長期評等A+(twn) 列入負向評等觀察名單。惠譽並確認其國內短期評等為F1+(twn)。

此評等行動反映惠譽評估台灣樂天銀的母公司，日本樂天銀行（樂天銀），在樂天集團金融科技事業重組後，其資本水準可能轉弱。該重組預定於2026年10月1日生效，重組後可能削弱母行對台灣樂天銀的支援能力，並對其以股東支援為基礎的評等帶來負面影響。依據此次重組方案，樂天銀將透過換股計畫，將樂天信用卡公司及樂天證券納入為旗下子公司。

評等理由：惠譽評估此次集團重組可能對樂天銀的資本水準帶來壓力。根據該行公開揭露資訊，其合併資本適足率預計將自2025會計年度末的10.7%降至約8%，反映整合信用卡與證券業務後，其槓桿程度與風險密度將有所上升。這可能對樂天銀的信用體質，以及其在必要時及時提供台灣樂天銀支援的能力構成壓力。

股東支援驅動評等：台灣樂天銀的國內評等主要反映惠譽預期其日本母公司樂天銀將提供的股東支持。此預期基於對母公司自身信用體質的評估，以及對其支持台灣樂天銀意願的看法。

惠譽亦將台灣樂天銀與母公司之間顯著的管理與營運整合納入考量。其受益於母公司在網路銀行基礎設施及風險管理方面的專業能力。此外，台灣樂天銀亦與另一主要股東國票金融控股股份有限公司（BBB/A+(twn)/穩定）有所合作，並藉由該集團的網路與客戶基礎，拓展企業金融及聯貸業務。

已完成增資：台灣樂天銀已於2026年6月22日完成約27.8億元增資。此次增資由現有股東依持股比例全數認購，顯示股權結構維持不變，並符合預期。鑑於近期該行在企業開戶及參與聯貸業務方面有所進展，預期此次增資將支持台灣樂天銀持續擴展企業金融業務。

日本 惠譽

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