郭明鑑兼職爭議延燒 金管會赴國泰投信金檢了

國泰投信利害關係人違規案升級。金管會25日證實，檢查局已派員赴國泰投信檢查，鎖定兩大重點，一是利害關係人控管機制是否落實，二是董事兼職等申報作業是否確實執行；後續檢查範圍也不排除視情況擴大。

國泰投信因前董事郭明鑑兼任世芯-KY（3661）獨董，卻未即時納入利害關係人管制名單，導致旗下基金及全權委託帳戶違規投資世芯。

據國泰投信說明，已補償5萬500名基金投資人共4.9億元，若加計先前全委帳戶4.54億元補償金，這宗違規投資補償額已達9.44億元。

證期局副局長黃厚銘說，本案涉及基金及全委管理辦法，若確認違規，將依規定處理。

檢查局此波進場，將一次釐清國泰投信利害關係人名單控管是否有缺失，及是否有申報作業未落實等問題。

外界也關注，國泰金（2882）、國泰世華銀與國泰投信同屬金控體系，為何銀行端已掌握郭明鑑兼職資訊，投信卻「漏接」未同步納入控管？

銀行局副局長張嘉魁說，銀行及投信均為獨立法人個體，利害關係人控管須依各子公司法規及內控制度辦理。

另一個焦點則是郭明鑑兼職問題。

外界質疑，郭明鑑兼任多家公司董事，是否影響其擔任國泰世華銀行董事長的適任性與職務執行。

張嘉魁表示，郭明鑑兼任世芯及榮成（1909）董事後，國泰世華銀均已依規定申報並完成建檔，且兩家公司與國泰世華銀沒有授信往來，未涉及銀行利害關係人授信問題。國泰世華銀目前也沒有隱匿兼職問題。

至於兼職是否過多？張嘉魁說，現行規定並非單以兼職數量作為判斷標準，而是要確認銀行負責人是否具備有效經營能力，兼職是否影響董事長職務執行。

如何判斷董事長兼職，是否影響職務有效執行？張嘉魁強調回歸公司治理，由董事會進行評估與績效考核。

金管會強調，金融機構負責人的兼職，應以不影響本業經營為原則，並需符合利益衝突迴避規範。

金管會將持續觀察國泰金整體經營狀況與公司治理執行情形。