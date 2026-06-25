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外資最大賣超續發酵 新台幣貶破31.8元創史上第7大量

中央社／ 台北25日電

美股漲跌互見，台股今天震盪收漲，新台幣匯率仍在消化昨天外資史上最大賣超金額的效應，難逃貶勢，今天摜破31.8元，收盤收在31.835元，貶8.4分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出41.66億美元的巨量，超越昨天紀錄，創史上第7大量。

受科技股跌勢拖累，美股那指與標普收黑，不過美光財報優於預期，提振市場信心。台股今天開高震盪後漲勢收斂，加權指數終場上漲211.66點，收在46255.26點。

儘管台股上漲，昨天外資創紀錄狠砍新台幣1774.18億元，對匯市影響持續發酵。新台幣兌美元今天以31.76元開盤後，迅速貶破31.8元，盤中最低為31.872元，儘管央行進場調節，收斂跌幅，終場收在31.835元，仍創逾2個半月新低。

外匯交易員直言，外資昨天創紀錄狂砍台股後，呈現海量匯出，今天也不遑多讓，導致新台幣持續走弱，不過匯價貶破31.8元後，出口商積極進場拋匯，再次衝高成交量。

今年以來，台股猛烈上漲，接連飛躍3萬、4萬點大關；由於台股指數處在歷史高檔，外資只要大幅調節台股部位，往往伴隨鉅額資金匯出入，加劇匯市波動。

觀察今年以來匯市成交量，已經有6個交易日擠進史上前10大交易量，尤其昨天匯市才衝出41.635億美元、創史上第7大交易量後，火速被今天的41.66億美元擠至史上第8名，顯示近期匯市成交量明顯放大。

不過外匯交易員指出，台股今天展開反彈，外資賣超金額也大幅收斂至400多億元，只要股市回穩，外資賣超帶來的貶值壓力也會減輕，加上6月適逢月底及季底，出口商有大量拋匯需求，可望支撐匯價，後續貶值空間有限。

展望新台幣走勢，外匯交易員指出，除了台股及外資動向，近期影響金融市場最大的事件就是美國聯準會放鷹，推高升息預期，美元指數應聲上漲；這也讓後續美國經濟數據更顯重要，眼前先關注美國即將公布、聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），市場預期變化將牽動股匯市發展。

台幣匯率 美股 美光

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