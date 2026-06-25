國泰投信踩利害關係人紅線 8檔基金補償逾5萬人、共4.9億元

國泰世華銀行董事長、國泰投信前董事郭明鑑因任職期間兼任其他國內外董事或獨立董事，旗下基金與全委帳戶誤買郭明鑑兼任的公司股票，已涉及關係人交易，金管會表態將依法開罰。國泰投信25日發布聲明指出，有關旗下8檔基金補償金額與人數方面，已積極辦理補償程序，補償金總計約新台幣4.9億元、受益人數5萬500人，將於6月29日入帳。

國泰投信聲明指出，公司已積極辦理補償程序，並採從優補償原則，補償款將於2026年6月29日撥付至銷售機構及受益人帳戶，實際款項入帳時間會依申購途徑及銷售機構不同而略有差異，補償金總計約新台幣4.9億元、受益人人數約50,500人、銷售機構共有47家協助辦理。

另關於郭明鑑任職期間之基金及全委投資情形部分，由於國泰投信旗下基金及全委投資投信誤買世芯-KY（3661），也就是郭明鑑兼任董事的公司，對此國泰投信指出，公司已就前董事郭明鑑任職期間兼任董事或獨立董事之國內外公司，清查各檔主動式基金及全權委託帳戶，除該事件外，其餘均符合公司規範。