國泰投信8檔基金補償款29日入帳 總計約4.9億元

國泰投信針對近日的利害關係人交易爭議，國泰世華銀行董事長郭明鑑身兼國泰投信法人董事，卻沒有向國泰投信申報出任世芯-KY（3661）獨立董事一事，國泰投信25日發出兩點聲明。

第一，關於8檔基金補償金額及人數部分，國泰投信已積極辦理補償程序，並採從優補償原則，補償款將於6月29日撥付至銷售機構及受益人帳戶，實際款項入帳時間會依申購途徑及銷售機構不同而略有差異，補償金總計約4.9億元新台幣、受益人人數約50,500人、銷售機構共有47家協助辦理。

第二，關於郭明鑑先生任職期間的基金及全委投資情形部分，本公司已就前董事郭明鑑先生任職期間兼任董事或獨立董事的國內外公司，清查各檔主動式基金及全權委託帳戶，除世芯事件外，其餘均符合本公司規範。

先前，國泰投信已賠償全權委託帳戶約4.54億元，再加上25日說明8檔共同基金部分（國泰國泰、國泰中小成長、國泰大中華、國泰科技生化、國泰小龍、國泰中港台、國泰中國內需增長、國泰台灣高股息基金）合計逾9.4億元新台幣，而郭明鑑已於22日辭任國泰投信董事一職。