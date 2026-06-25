國泰投信利害關係人交易爭議 8檔基金補償約4.9億元、逾5萬人受影響

國泰世華銀董事長，同時是國泰投信董事郭明鑑在外兼任董事，引發的利害關係人交易爭議持續善後。國泰投信今發布說明表示，針對旗下8檔基金涉及補償金額及受益人人數部分，公司已積極辦理補償程序，並採取從優補償原則，補償款將於115年6月29日撥付至銷售機構及受益人帳戶，實際入帳時間將依申購途徑及各銷售機構作業而有差異。國泰投信指出，此次8檔基金補償金總計約新台幣4.9億元，受益人人數約5萬500人，並由47家銷售機構協助辦理。

此次爭議起因於郭明鑑原同時擔任國泰投信董事，並兼任世芯-KY獨立董事，使世芯-KY成為國泰投信利害關係公司。不過，國泰投信旗下全權委託帳戶及部分基金仍涉及買賣世芯-KY股票，引發違反利害關係人交易限制疑慮。事件曝光後，國泰投信啟動受影響基金淨值重算及補償作業，郭明鑑也已辭任國泰投信董事。

郭明鑑除兼任世芯-KY獨立董事、榮成紙業董事外，另也擔任兩家香港上市公司董事，包括遠東宏信及順誠控股；其中遠東宏信為非執行董事，並為薪酬與提名委員會成員，順誠控股則為獨立非執行董事。

國泰投信今日說明，已針對郭明鑑任職期間兼任董事或獨立董事的國內外公司，全面清查各檔主動式基金及全權委託帳戶投資情形；除本次事件外，其餘均符合公司規範。國泰投信強調，後續將持續配合主管機關要求，辦理補償及相關改善作業。