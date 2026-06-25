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新台幣連兩貶 成交創史上第七大量
外資出現大匯出？新台幣連兩貶，貶值超過兩角，終場收在31.835元，貶值8.4分，總成交量為41.66億美元，創下史上第七大量。
台股高點震盪，匯市也出現較大波動。匯銀主管表示，跟過往台股下跌，但外資匯出不多的情況不同，這一波台股重挫也帶動外資出走，所以匯價才會明顯走貶。加上美國從降息轉為可能升息的市場氣氛，也讓國際美元走強。
「如果老大（央行）沒出手，昨天就貶破31.8元了」。匯銀主管指出，央行連續兩天在午盤過後適度拋匯，才讓新台幣貶幅縮減。該主管說，目前央行應該是守32元關卡，如果貶破，「恐怕表示外資真的要撤退了。」
今日新台幣最低到31.872元，除了外資匯出外，進口商也嗅到不尋常的氣氛，因此有些廠商為了鎖定成本，趕緊買匯，也推動新台幣進一步貶值。
根據央行統計，今年以來新台幣貶值1.25%，出口競爭國中，日圓貶值3.24%，韓元貶值6.07%。
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