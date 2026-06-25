新台幣連兩貶 成交創史上第七大量

國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任國內外董事的兼職過多，已成為國泰投信因為郭的利關人身份而賠6億多的最新焦點，國泰金控股東蔡鎮宇今日發出聲明炮轟，金管會檢查局副局長古坤榮也表示，已經赴國泰投信實地金檢；對於郭明鑑的兼職，銀行局副局長張嘉魁說，會依照銀行負責人資格條件第三條之二的規定處理，相關規定的確有限制銀行負責人的兼職個數必須確保本職和兼任職務的有效執行。

2026-06-25 17:31