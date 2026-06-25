金管會已赴國泰投信金檢 郭明鑑兼職案將依規定處理

國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任國內外董事的兼職過多，已成為國泰投信因為郭的利關人身份而賠6億多的最新焦點，國泰金控股東蔡鎮宇今日發出聲明炮轟，金管會檢查局副局長古坤榮也表示，已經赴國泰投信實地金檢；對於郭明鑑的兼職，銀行局副局長張嘉魁說，會依照銀行負責人資格條件第三條之二的規定處理，相關規定的確有限制銀行負責人的兼職個數必須確保本職和兼任職務的有效執行。

張嘉魁引述法條規定指出，銀行負責人的兼任行為及兼職個數應確保本職及兼任職務的有效執行，不得有利益衝突或違反各兼職機構內部控制的情事。銀行應依據其投資管理需要、風險管理政策及本準則之規定，定期對負責人兼任職務之績效予以考核，考核結果作為繼續兼任及酌減兼任職務的重要參考。銀行法第35條之2也規定，銀行負責人應具備的資格條件、兼職限制、利益衝突之禁止及其他應遵行事項之準則，由主管機關定之。

證期局副局長黃厚銘說，國泰投信已在6月15日公告補償方案，補償人數及金額，已要求公司統計完成之後作說明，倘若有違反相關規定就會來處理。

金管會將在7月17日邀請金控來討論獨董兼職的問題，張嘉魁指出，並非因為國泰金的事件，這是原訂就排的議程。

張嘉魁也說，對於郭明鑑的兼職，會回歸到公司治理面，由國泰世華銀行董事會來檢視。至於金管會何時會介入？張嘉魁指出，會持續觀察及了解。媒體質疑國泰世華銀的公司治理是否已失靈？他說，其兼職的情況，金管會也將作了解，對於如何判定兼職已妨礙董事長職責的履行，會看整體經營的狀況及公司治理的情況，治理面的部分，仍要看銀行董事會對於郭明鑑的績效和整體帶領銀行的表現。對於郭明鑑向金控申報其兼職資料，但國泰投信卻未從金控取得正確的資料，金管會主秘尚光琪指出，金管會也在了解中。

郭明鑑除了出任台灣的榮成紙業、世芯半導體2家上市公司的法人董事、獨立董事之外，還出任遠東宏信和順誠控股公司這2家香港上市公司的董事、獨立董事。據悉，郭明鑑還從2020年2月起～2026年1月19日止，出任在中國深圳上市的「華利集團」獨立董事，因此被金融圈形容是「兼職最多的董事長」。