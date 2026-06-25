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央行減發第3季364天期存單 每月標售金額降至1,200億元
中央銀行公布第3季定存單發行規模，調整364天期每月標售金額降至1,200億元，至於2年期定期存單則維持每月250億元發行規模不變。
央行表示，因應銀行體系資金情勢變化及金融機構資產配置需求，自今年7月起調整364天期定期存單發行規模，每月標售金額由原先1,400億元降至1,200億元，減少200億元；至於2年期定期存單則維持每月250億元發行規模不變。
央行表示，此次調整主要考量近期銀行體系資金狀況及市場對資產配置需求的變化，藉由適度調整公開市場操作工具規模，以維持金融市場資金供需平衡。
根據公告，115年7月至9月期間，364天期定期存單每月均將標售1,200億元。其中，7月期別將於7月3日投標、7月6日發行；8月期別於8月3日投標、8月4日發行；9月期別則於9月3日投標、9月4日發行。
2年期定期存單方面，第3季每月標售總額維持250億元。7月期別預定7月17日投標、7月20日發行；8月期別於8月14日投標、8月17日發行；9月期別則安排於9月22日投標、9月23日發行。
市場人士分析，央行此次縮減364天期定存單發行額度，反映近期銀行體系資金需求有所提升，同時也有助於保留市場流動性。隨著企業資金調度、放款需求及金融市場變化，央行後續公開市場操作動向仍將受到市場高度關注。
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