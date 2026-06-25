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台灣唯一！凱基證券蟬聯SRP亞太三項大獎 展現結構型商品領先實力

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券蟬聯SRP亞太三項大獎，由財富管理處主管代表領獎。凱基證／提供
凱基證券蟬聯SRP亞太三項大獎，由財富管理處主管代表領獎。凱基證／提供

在通膨壓力、主要央行政策動向及地緣政治風險等多重因素影響下，全球金融市場波動仍維持高檔，專業投資人對資產配置彈性與市場應變效率的需求持續提升。凱基證券憑藉於結構型商品領域的專業實力及客製化服務優勢，再度獲得國際權威機構肯定，蟬聯SRP（Structured Retail Products）亞太大獎「臺灣最佳銷售機構」、「臺灣最佳表現」及「亞太區最佳表現」三項重要殊榮，同時為臺灣唯一獲此肯定的券商。

連續兩年獲獎，不僅彰顯凱基證券在商品設計、策略應用與服務整合上的深厚實力，也反映專業投資人對客製化商品訂製服務與靈活配置方案的需求持續提升。凱基證券秉持「不為產品找客戶，而是為客戶找到適合的產品」的核心理念，透過多元商品架構、完整策略設計及客製化商品訂製服務，提供更貼近市場情境的投資解決方案。目前已與逾20家國際發行機構合作，提供25種報酬函數，累計推出逾2,700檔商品，展現其在商品供給廣度與策略靈活度上的整合實力。

此外，凱基證券持續提升商品架構的多元性與客製化設計能力，並延伸研究與創新應用布局，近期更攜手國際機構推出「iEdge KGI四季指數」（iEdge KGI Four Seasons Index），打造結合人工智慧（AI）與另類資料分析的創新投資指標，作為後續發展獨家商品的重要基礎。

凱基證券持續落實「以客戶為中心」的企業價值，透過「事前接檔預警、事中觸價通知、事後建議報告」三階段監控機制，協助客戶即時掌握商品動態與市場變化，提升交易管理與資產配置效率。凱基證券將深化商品創新、客製化服務、研究支持與投後管理，打造更完整且更前瞻性的財富管理解決方案，協助投資人於多變市場環境中掌握資產配置契機。

凱基

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