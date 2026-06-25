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不是個案！華銀三起舞弊連環爆 金管會重罰800萬元
華南銀接連爆發三家分行、三名前行員挪用客戶款項案，顯示並非單一員工舞弊，而是內控、主管覆核及誠信文化全面失靈，金管會25日重罰800萬元，並要求全面檢討內控機制、追究總行督導責任。
華南銀行因積穗、士林及台南三家分行，接連發生行員挪用客戶款項及私自留置結帳溢額等弊案，金管會25日開罰800萬元，並要求全面檢討內控機制、追究總行督導責任。
金管會指出，三起案件共造成9名客戶受影響，遭挪用金額462.86萬元。
涉案手法包括盜蓋客戶印章、偽造簽章提領存款、私留結帳溢額款項，以及竄改國外匯款受款人帳號等。
金管會認定，華銀並非單一員工違法，而是內控制度與執行均有重大缺失，包括未建立有效的員工異常行為偵測及風險預警機制，存匯、外匯系統控管存在漏洞，讓行員可利用制度缺口犯案。
此外，主管覆核機制也未落實，包括未確實核對傳票、交易資料及外匯解款內容即放行，顯示第一道與第二道防線均失效。
金管會指出，華銀董事會及管理階層推動員工誠信文化不足，雖已有相關規範及教育訓練，仍在短時間內連續發生舞弊案件，顯示企業誠信管理未發揮效果。
除裁罰800萬元外，金管會要求華銀全面檢討交易系統、作業流程及三道防線機制，追究總行督導人員責任，依法追究涉案行員法律責任，並將3名違法失職人員通報聯徵中心。
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