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凱基銀助攻企業轉型與全球布局 力挺六大核心戰略產業獲表揚

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基銀行力挺六大核心戰略產業獲金管會表揚，由金管會主委彭金隆（左）親自頒獎，凱基銀行總經理林素真（右）代表受獎。圖／凱基銀行提供
凱基銀行力挺六大核心戰略產業獲金管會表揚，由金管會主委彭金隆（左）親自頒獎，凱基銀行總經理林素真（右）代表受獎。圖／凱基銀行提供

凱基銀行積極響應政府推動六大核心戰略產業政策，獲得主管機關肯定。金融監督管理委員會日前舉辦表揚典禮，凱基銀行榮獲「辦理六大核心戰略產業放款績優銀行」甲等獎，由金管會主委彭金隆親自頒獎，凱基銀行總經理林素真代表受獎，展現銀行在政策金融與產業支持上的具體成果。

凱基銀行長期配合政府產業發展方向，持續深耕半導體、5G與資通訊、機械設備、綠能科技、生技醫藥及國防航太等六大核心戰略產業，透過專業金融服務與資金支持，協助企業推動技術升級與全球布局，成為提升臺灣產業競爭力的重要後盾。

凱基銀行以產業需求為核心，提供客製化融資方案，並結合多元專案融資機制，強化企業研發與創新動能，加速產業轉型升級。未來亦將持續配合政府政策方向，發揮金融中介功能，以資金支持實體經濟發展，深化「以金融支持產業」的核心角色。

除支持既有產業升級外，凱基銀行亦以創業家精神支持創新應用與前瞻技術發展。透過多元金融工具，協助企業掌握關鍵技術與市場機會，推動產業朝高附加價值與國際化發展。其中，凱基銀行攜手信保基金及工研院，成功運用無形資產評價機制，是樹立創新融資模式的重要指標案例。

展望未來，凱基銀行將持續配合政府政策，針對半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業提供融資協助，結合金融專業與資源，全面支持產業升級與結構轉型，協助產業提升競爭力。透過持續強化金融支持力道，實現金融與產業共榮的長期目標。

凱基銀 凱基 彭金隆

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