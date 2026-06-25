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遠銀Bankee邀網友共創周邊 Threads上從旅行神器到買菜袋玩出神用途

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
遠東商銀Bankee社群銀行推出「友福同享，友點同拿」活動，完成任務就可累點兌換討論度超高的「Bankee隨身頸枕」，以及「Bankee迷因貼」和「Bankee拍拍抱枕」。圖／遠銀提供
遠東商銀Bankee社群銀行推出「友福同享，友點同拿」活動，完成任務就可累點兌換討論度超高的「Bankee隨身頸枕」，以及「Bankee迷因貼」和「Bankee拍拍抱枕」。圖／遠銀提供

遠東商銀Bankee社群銀行日前邀請網友共創品牌周邊，並將獲選提案「Bankee迷因貼」、「Bankee隨身頸枕」、巨型「Bankee拍拍抱枕」製作成實體商品。其中，以旅行收納為發想的「Bankee隨身頸枕」在送達參與者手中後，被陸續分享至Threads，從登機前分攤行李重量、長輩買菜收納，到各種生活情境應用，引發網友接力討論。原本來自共創提案的旅行小物，因使用者的再創作與分享，成為近期社群上的熱門話題。

Bankee隨身頸枕原本是為旅行情境設計，可將衣物或輕便物品收納其中，在通勤或旅行途中兼具收納與頸枕功能。由於能在行李空間不足時增加攜帶彈性，因此被部分網友戲稱為「廉航神器」或「行李超重救星」。隨著實品陸續曝光，不少使用者開始分享更多生活化用途，有人當背包，有人裝鈔票、裝外套，也有人分享家中長輩直接帶去市場買菜，甚至還有網友異想天開把它拿去當成洗澡巾，被笑稱是可省錢省預算的「客家頸枕」。各種出乎預期的應用情境在Threads引發接力討論分享。

Bankee長期以社群銀行為核心，把客戶當成共同經營者，透過社群圈、推薦機制與共創提案等方式，經常透過共創機制與客戶互動，邀請使用者參與產品、服務與品牌內容發想，這次蒐集網友喜歡的東西做為品牌小物的創意，從共創提案中選出了實用性較高且符合Bankee客群需求的隨身頸枕。只是沒想在頸枕送到參與共創的網友手上後，網友又自發延伸出更多搞笑情境，讓「共創」持續從商品發想延續到社群互動，增添更多參與感與話題。

隨著討論不斷擴大，網友問題也從「這到底怎麼用？」變成「這到底去哪換？」Bankee現正舉辦「友福同享，友點同拿」活動，即日起至2026年8月31日止，Bankee會員本人完成指定任務可累積點數；透過推薦碼邀請社群圈好友完成指定任務時，會員本人與好友雙方也都能獲得點數，讓集點不只靠自己完成任務，也能和好友一起累積。

開立Bankee數位存款帳戶、申辦Bankee信用卡、申辦Bankee信貸，以及透過推薦碼邀請好友完成指定任務等，每完成一項任務即可獲得1點Bankee獎勵點數，並同步累積Apple好禮抽獎機會。

累積1點可兌換「Bankee迷因貼」（一包七張），累積兩點就可兌換本次活動中討論度最高的「Bankee隨身頸枕」，累積3點則可兌換長達90公分的巨型「Bankee拍拍抱枕」，不但可拿來抱著睡覺，還有自動拍拍功能可安撫情緒。除集點兌換Bankee專屬周邊外，活動期間完成指定任務亦可加碼獲得iPhone 18、MacBook Neo、iPad抽獎機會。詳細活動資格、任務內容、點數兌換方式及注意事項，請以Bankee官方活動公告為準。

網友共創發想的「Bankee隨身頸枕」在Threads掀起創意接力，分享行李超重自救、買菜收納等趣味使用情境，引發社群討論。圖／遠銀提供
網友共創發想的「Bankee隨身頸枕」在Threads掀起創意接力，分享行李超重自救、買菜收納等趣味使用情境，引發社群討論。圖／遠銀提供

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