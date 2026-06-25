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「2026創新商務獎」揭曉 國泰產險、國泰健康管理獲肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
「2026創新商務獎」揭曉，國泰產險、國泰健康管理獲肯定，展現國泰持續推動風險治理、服務創新與健康促進轉型的行動力，由國泰產險協理蔡靜宜（右一）、國泰健康管理總經理李威德（中）、國泰產險經理劉又嘉（左二）代表領獎。國泰金控／提供
「2026創新商務獎」揭曉，國泰產險、國泰健康管理獲肯定，展現國泰持續推動風險治理、服務創新與健康促進轉型的行動力，由國泰產險協理蔡靜宜（右一）、國泰健康管理總經理李威德（中）、國泰產險經理劉又嘉（左二）代表領獎。國泰金控／提供

面對AI快速發展、高齡化社會來臨及新興風險日益複雜，金融與健康服務產業正加速從數位化邁向智慧化經營。《數位時代》「2026 FCA創新商務獎」25日舉辦頒獎典禮，國泰產險以「智慧保險風險控管流程」及「理賠智能助手」兩項專案，分別榮獲「最佳管理創新獎─銀獎」及「最佳技術創新獎─銀獎」；國泰健康管理憑藉自主研發的個人化健康規劃平台「衡好選」，獲得「最佳產品創新獎─銅獎」肯定。此次獲獎不僅展現國泰將AI與數據能力深度融入保險與健康服務核心場景的成果，亦反映國泰持續推動風險治理、服務創新與健康促進轉型的行動力，提供以客戶需求為核心的創新智慧服務。

國泰產險表示，AI的價值不在於取代專業，而是讓專業能夠發揮更大的影響力，打造兼具效率、韌性與信任的保險服務模式。隨著極端氣候、產業供應鏈重組及新型態風險持續增加，保險業的角色已不再只是事故發生後的損失補償，更需成為協助企業與個人提升風險韌性的關鍵夥伴。國泰產險以「智慧保險風險控管流程」榮獲「最佳管理創新獎─銀獎」，透過整合核保分析、再保管理與風險預警機制，將AI與數據分析導入承保評估、風險移轉與風險監控等流程，讓風險管理從事後因應走向事前預警，進一步提升企業經營韌性與風險承擔能力。

在保戶最有感的理賠服務方面，國泰產險以「SmartClaim理賠智能助手」獲得「最佳技術創新獎─銀獎」，透過運用大型語言模型（LLM），結合專屬法律詞庫與歷史判例資料，協助理賠人員快速完成案件分析與理賠判斷。專案上線後，估損時間效率可提升83%，每年還可節省超過1,000小時處理相關文件的作業時間，讓保戶在事故發生後，能夠獲得更即時的理賠支援，減少等待時間，讓保險保障發揮安心的價值。

在健康管理領域，國泰健康管理則以「衡好選」健康規劃平台打造數位轉型新模式，獲得「最佳產品創新獎─銅獎」。傳統健檢多以固定套裝內容為主，但因不了解檢查項目，民眾往往面臨選擇困難，國泰健康管理運用大數據與AI技術，依據個人健康狀況、風險特徵與需求偏好，提供個人化健檢規劃建議，打破過去由醫療機構決定內容的單向模式，讓健康規劃回到個人需求本身。

國泰健康管理「衡好選」已取得國家專利，並以「好懂、好選、好預約」為核心理念，導入白話化健康資訊設計與自主選配機制，提升使用者參與感與決策自主權。調查顯示，高達83%使用者高度接受平台提供的個人化建議。國泰健康管理表示，未來健康管理的競爭力不在於提供更多檢查項目，而在於協助民眾在正確時間做出正確選擇，讓健康管理從一次性的健檢服務，進一步成為陪伴民眾長期健康生活的重要夥伴。

國泰

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