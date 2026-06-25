蔡鎮宇發聲明！痛批郭明鑑兼職太多 未專注銀行本業經營
國泰金股東蔡鎮宇今日正式對外發出聲明，要求金管會撤查國泰世華銀行董事長郭明鑑的兼職，並且特別點名郭明鑑出任香港的遠東宏信和順誠控股公司的董事，是否有進行這二家公司的資本結構調查？並且指責郭明鑑在外兼職太多，強調其應專心經營，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。
蔡鎮宇甚至點名國泰金控兩位獨董王儷玲與吳當傑，前者曾是金管會代理主委，強調金融科技與監理科技，後者吳當傑曾任證期局局長與金管會副主委，對於銀行董事長大量兼任外職「視而不見」，國泰投信未能有效控管利害關係人名單，獨董也應對此負責，以下是蔡鎮宇署名的聲明全文：
國泰金控股東的沈重聲明
一、據聯合報報載，國泰世華銀行董事長郭明鑑另兼任香港遠東宏信和順誠控股公司的董事（此兩家公司資本結構是否有詳盡調查？），連同外界已知的世芯與榮成，郭明鑑在外兼任董事或獨董數量之多，令人咋舌，同時，國泰世華銀行到今年3月底已是總資產逾5.4兆元的大型銀行，客戶數逾1,000萬人，身為銀行董事長，郭明鑑難道不應「專心」經營，替廣大客戶與股東把守金融資產安全嗎？雖然法律不限制民營銀行董事長的兼職數量，但就金融業從業人員，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。
二、國泰金控兩位獨董王儷玲與吳當傑，王儷玲曾是金管會代理主委，強調金融科技與監理科技，吳當傑曾任證期局局長與金管會副主委，規劃公司治理藍圖，兩位獨董對銀行董事長大量兼任外職「視而不見」，國泰投信未能有效控管利害關係人名單，獨董是否也有失職的疑慮？
三、金管會若要檢視國泰金控內稽內控是否有疏失時，是否會因為老長官王儷玲與吳當傑，而輕輕放下？
我身為霖園蔡家一份子，更曾長期經營國泰集團的銀行事業，目前是以國泰金股東的身份，對近來國泰金高層失序的情況，發出痛心的呼籲，希望國泰金能立即修正偏差，讓股東與客戶安心，並確保霖園與國泰金控的金融龍頭招牌繼續熠熠生輝。
金控股東 蔡鎮宇
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