蔡鎮宇發聲明！痛批郭明鑑兼職太多 未專注銀行本業經營

國泰金股東蔡鎮宇今日正式對外發出聲明，要求金管會撤查國泰世華銀行董事長郭明鑑的兼職，並且特別點名郭明鑑出任香港的遠東宏信和順誠控股公司的董事，是否有進行這二家公司的資本結構調查？並且指責郭明鑑在外兼職太多，強調其應專心經營，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。

蔡鎮宇甚至點名國泰金控兩位獨董王儷玲與吳當傑，前者曾是金管會代理主委，強調金融科技與監理科技，後者吳當傑曾任證期局局長與金管會副主委，對於銀行董事長大量兼任外職「視而不見」，國泰投信未能有效控管利害關係人名單，獨董也應對此負責，以下是蔡鎮宇署名的聲明全文：