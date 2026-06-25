台經院孫明德：日圓貶值反映日本經濟問題 可能續弱

日圓持續走疲，近日已摜破161價位，日本財務大臣為了穩定市場，暗示將干預以支撐匯率。儘管台灣哈日族喜迎超級甜甜價，台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，日圓破底背後反映的是日本經濟結構問題，並非好事，「甜的吃太多會蛀牙」。

孫明德今天於台經院景氣動向記者會指出，近期國際金融市場波動加大，美元指數轉強，很多資金轉進美元、美債；此時亞洲有兩個貨幣走勢特別兩極，分別是日圓及人民幣，日圓持續走弱，人民幣相對強勢。

隨著日圓持續破底，台灣換匯順勢迎來超甜價格，台銀牌告匯率日圓現鈔賣出價本週一度出現0.199價位，讓不少規劃赴日旅遊的民眾喜出望外，趕緊換匯撿便宜。

不過孫明德提醒，民眾樂見日圓甜甜價，但匯率「甜太多會蛀牙」，畢竟對一國經濟體而言，匯率持續走弱，往往反映一國經濟結構面存在問題。

孫明德分析，日本續呈貿易逆差、金融帳同步逆差，在此同時，美國利率水準3%多，日本現在不及1%，美日存在顯著利差，導致外資、日本民眾都借錢向外投資，如購買美股，「大家會覺得奇怪，日股也在漲，為什麼不買日股？因為買美股不但會漲，還有匯差」。

孫明德指出，不論貿易面還是金融面，日本資金都持續流出，都加重日圓疲弱的態勢。

儘管哈日族樂見日圓出現甜甜價，孫明德表示，日圓貶值反映其經濟問題，而且還可能會弱下去。