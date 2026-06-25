LINE Pay Money用戶突破400萬人 推暑期優惠大禮包

LINEPAY（7722）25日宣布旗下電子支付LINE Pay Money用戶數已於5月突破400萬會員。因應暑期出遊熱潮，7月1日起推出多項加碼優惠。包括用戶使用新上線的乘車碼服務最高可享LINE POINTS 30%回饋，推薦好友開通LINE Pay Money可得點數，針對22歲以下用戶有專屬優惠。

LINE Pay Money持續提供用戶儲值、好友間轉帳分帳、乘車碼、生活繳費等各項便利服務。其中，好友間轉帳功能更深受用戶喜愛，根據金管會相關數據顯示，4月單月轉帳金額達88.5億元，占整體電子支付市場逾半，市占率達55%；交易額、儲值額持續居業界之冠，顯示LINE Pay Money 已成為用戶日常支付、儲值與轉帳分帳的重要支付工具。

為打造更便利的銀行帳戶連結功能，LINE Pay Money陸續新增合作銀行家數，於6月25日新增開通土地銀行，目前可連結金融機構共達22家，涵蓋各大公股行庫、民營銀行及中華郵政，提供用戶更多元的選擇。

LINE Pay Money乘車碼提供便利搭乘大眾運輸，7月1日起至9月30日止，使用乘車碼搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台中捷運、高雄捷運、台北市聯營公車及新北市區公車，每月前10趟車資有筆筆LINE POINTS 10%回饋，單月累積搭乘滿30趟，前30趟車資可再享20%點數回饋，最高回饋200點，等同合計前10趟最高可享30%回饋，累積最高可享250點回饋，每月回饋點數有限，贈完即止。

LINE Pay Money亦提供好友出遊時便利轉帳、分帳等功能，即日起至9月30日前，用戶推薦好友加入LINE Pay Money且完成開通後，推薦人可獲得LINE POINTS 50點，受推薦好友則可獲得LINE Pay 50元優惠券一張，與好友一起享受更便利的無現金支付生活。

針對年輕族群LINE Pay Money也推出專屬加碼方案。7月底前，18歲以下未成年開通LINE Pay Money共可獲得LINE POINTS 300點；22歲以下的用戶首次使用LINE Pay Money乘車碼贈價值150元LINE Pay優惠券，回饋點數與優惠券可疊加領取。