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LINE Pay Money用戶數破400萬 合作銀行22家
電子支付服務LINE Pay Money用戶數於5月突破400萬，為提供更便利的銀行帳戶連結功能，LINE Pay Money陸續新增合作銀行，今天新增開通土地銀行，目前可連結金融機構達22家。
行動支付品牌LINE Pay今天發布新聞稿說明，子公司LINE Pay Money持續提供用戶儲值、好友間轉帳分帳、乘車碼、生活繳費等服務。其中，好友間轉帳功能受用戶喜愛，4月單月轉帳金額達新台幣88.5億元，占整體電子支付市場逾半，市占率達55%；交易額、儲值額也持續居業界之冠。
LINE Pay今年第1季因電子支付業務趨穩、核心業務表現領先與費用控管得宜，歸屬母公司業主淨利達1.34億元、季增40%，每股盈餘1.97元。
LINE Pay Money營運也逐步改善，虧損幅度明顯收斂，2025年12月服務上線虧損1.2億元，至今年第1季已收斂至虧損4500萬元，並於4月單月轉虧為盈。
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