郭明鑑兼職爭議延燒 國泰金股東蔡鎮宇質疑其董座適任性

國泰投信利害關係人違規案延燒，國泰金（2882）股東蔡鎮宇25日首度發出沉重聲明，質疑國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任多職影響適任性，並呼籲金管會徹查國泰金公司治理與內控缺失。

蔡鎮宇表示，除外界已知兼任世芯-KY（3661）及榮成（1909）董事外，郭明鑑還兼任香港遠東宏信及順誠控股董事。他並質疑，兩家香港公司的資本結構及是否已充分調查，也有必要進一步釐清。

他質疑，國泰世華銀行總資產已逾5.4兆元、客戶超過1,000萬人，身為銀行董事長應專心經營，兼職過多恐影響履職及公司治理。

蔡鎮宇也指出，國泰金兩位獨立董事王儷玲及吳當傑均具有金管會高層資歷，卻未能督促國泰投信建立完善的利害關係人控管機制，是否善盡獨董監督職責，值得外界檢視。

他進一步呼籲金管會徹查國泰金內部控制及公司治理是否存在缺失，並質疑監理機關是否會因兩位獨董曾任金管會高層，而影響後續監理態度。

蔡鎮宇表示，自己身為霖園蔡家成員，也是國泰金股東，對近期國泰金高層治理失序感到痛心，希望公司儘速改善公司治理，維護股東、客戶權益及國泰金長期建立的品牌形象。

聲明全文如下：

一、據聯合報報載，國泰世華銀行董事長郭明鑑另兼任香港遠東宏信和順誠控股公司的董事（此兩家公司資本結構是否有詳盡調查？），連同外界已知的世芯與榮成，郭明鑑在外兼任董事或獨董數量之多，令人咋舌。 同時，國泰世華銀行到今年3月底已是總資產逾5.4兆元的大型銀行，客戶數逾1,000萬人，身為銀行董事長，郭明鑑難道不應「專心」經營，替廣大客戶與股東把守金融資產安全嗎？ 雖然法律不限制民營銀行董事長的兼職數量，但就金融業從業人員，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。 二、國泰金控兩位獨董王儷玲與吳當傑，王儷玲曾是金管會代理主委，強調金融科技與監理科技，吳當傑曾任證期局局長與金管會副主委，規劃公司治理藍圖，兩位獨董對銀行董事長大量兼任外職「視而不見」，國泰投信未能有效控管利害關係人名單，獨董是否也有失職的疑慮？ 三、金管會若要檢視國泰金控內稽內控是否有疏失時，是否會因為老長官王儷玲與吳當傑，而輕輕放下？ 我身為霖園蔡家一份子，更曾長期經營國泰集團的銀行事業，目前是以國泰金股東的身份，對近來國泰金高層失序的情況，發出痛心的呼籲，希望國泰金能立即修正偏差，讓股東與客戶安心，並確保霖園與國泰金控的金融龍頭招牌繼續熠熠生輝。 金控股東 蔡鎮宇