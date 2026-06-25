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首季小資房貸族跌破9千筆史上最少 但貸款金額、房貸利率卻創新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，國內年收入60萬元以下小資房貸族，2026年首季核貸量僅8,544筆，首度跌破9千筆，寫下史上新低點。台灣房屋集團趨勢中心提供
根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，國內年收入60萬元以下小資房貸族，2026年首季核貸量僅8,544筆，首度跌破9千筆，寫下史上新低點。台灣房屋集團趨勢中心提供

買不起又難貸？逼退小資族？根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，國內年收入60萬元以下小資房貸族，2026年首季核貸量僅8,544筆，首度跌破9千筆，寫下史上新低點。

小資平均房貸金額亦來到877萬元、平均貸款利率2.49%，同步刷新史上新高！相比去年同期，國內小資房貸負擔增加約87萬元，房貸增壓幅度已超越平均年收入！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然新青安政策帶動首購買氣，上路以來小資核貸量一度衝上單季1.8萬筆高峰，不過限貸令後銀行核貸從嚴，財務條件有限的小資族，在房市盤整之際態度也更為保守，也讓小資購屋力明顯壓縮。

張旭嵐表示，近年房價持續墊高，加上限貸措施未明顯鬆綁，使小資購屋族面臨「房價高、自備款增加、貸款難」三重壓力。

張旭嵐指出，以今年首季平均購屋總價已突破千萬元門檻，同時平均核貸成數寫2020年信用管制以來新低，降至僅剩74.72%，等於平均自備款成數約要2成5，加上利率條件創高，顯示銀行審核仍趨於保守，對財務條件有限的客群可能更為謹慎，讓小資族不只購屋門檻越來越高，還越來越難貸。

房貸 新青安

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