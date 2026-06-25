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Richart 青年神卡！LINE Pay 每月最高5%、指定消費狂飆最高10%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

因應年輕世代對精緻生活與數位理財需求，台新銀行Richart強勢推出18至26歲青年專屬的限時三大暑期優惠，凡於LINE Pay綁定Richart Mastercard簽帳金融卡消費，可享每月最高5%現金回饋，新戶於指定通路消費再享最高10%回饋；青年新開立Richart數位存款帳戶並完成指定任務，最高可獲得500元用戶禮。讓年輕族群在享受暑假的同時，消費回饋更有感。

台新銀行觀察近年年輕世代消費習慣，行動支付已成為日常主要支付工具，旅遊、追劇、聽音樂、遊戲娛樂及電商購物等數位生活場景，更是青年族群最常接觸的消費類別。看準暑假旅遊、娛樂及網購消費旺季，Richart特別結合青年熱門消費需求推出暑期專屬優惠，希望讓年輕族群在享受生活的同時，也能透過回饋機制提升資金運用效率，培養良好的理財習慣。

瞄準青年族群暑假期間多元消費需求，Richart推出三大加碼回饋活動。第一、即日起至12月31日，18至26歲青年於LINE Pay綁定Richart Mastercard簽帳金融卡消費，享每月最高5%現金回饋，且新舊戶同享權益；第二、即日起至8月31日新戶於指定通路消費，再享最高10%回饋，包含日韓實體與線上消費，Apple媒體服務、Netflix、Spotify、YouTube Premium、Steam、Nintendo、蝦皮、酷澎、淘寶等熱門平台。無論是安排海外旅遊、追劇聽音樂、暢玩遊戲，或趁暑期檔期網購補貨，都能將日常花費轉化為實質回饋，落實聰明消費理財思維。

此外，即日起至8月31日止，18至26歲青年新開立台新Richart數位存款帳戶，於開戶流程中輸入專屬代碼「2026YOUTH」，並於活動結束前首次登入Richart App，即可享500元用戶禮。透過手機幾分鐘內即可完成台新Richart數位數位存款帳戶開戶，讓年輕族群更輕鬆地跨出理財第一步。

台新銀行Richart不僅提供金融服務，更致力於成為客戶不同人生階段的重要夥伴。從人生第一個數位存款帳戶開始，台新Richart以完整的理財服務與專屬優惠，協助年輕世代在消費、儲蓄與理財之間取得完美平衡，讓金融真正融入日常，成為實現生活目標的重要助力。

台新銀行

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