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黃金跌破4千美元關卡 法人這麼看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林證券投顧表示，金價暫時跌破4,000美元大關、短線已有超跌跡象，但技術面偏空，可先觀望多方是否有足夠反擊氣勢，關鍵是黃金ETF的成交量能否明顯放大，代表有足夠的買盤進場抄底。路透
富蘭克林證券投顧表示，金價暫時跌破4,000美元大關、短線已有超跌跡象，但技術面偏空，可先觀望多方是否有足夠反擊氣勢，關鍵是黃金ETF的成交量能否明顯放大，代表有足夠的買盤進場抄底。路透

在美伊達成諒解備忘錄（MoU）後，市場預計未來將有更多油輪通過荷莫茲海峽，帶動油價持續走跌，近一個月已下跌27.18%，同期間，由於高通膨疑慮可能使聯準會保持鷹派，甚至不排除升息，使美元指數、美債殖利率維持強勁格局，衝擊黃金期貨價格6月24日跌破4,000美元大關，也拖累金礦類股表現。

富蘭克林證券投顧表示，金價暫時跌破4,000美元大關、短線已有超跌跡象，但技術面偏空，可先觀望多方是否有足夠反擊氣勢，關鍵是黃金ETF的成交量能否明顯放大，代表有足夠的買盤進場抄底。長線來看，在全球央行維持強勁買盤、時序進入傳統金價表現強勁的7-8月、美國債務不可持續性疑慮、川普政策不確定性等長期因素仍續存，加上若油價回落後能幫助減輕通膨壓力，將有助同步減輕市場對聯準會升息預期的壓力，進而有助支撐金價表現。

觀察黃金現貨季線約落在4,500美元的高檔，有利金礦股維持強勁業績，加上金礦股估值位處低檔，中長期投資吸引力浮現，富蘭克林證券投顧認為，著眼黃金與傳統股債資產相關性低的特性，納入投資組合有助分散風險並提高投資報酬機會，已進場者耐心續抱等待反彈，空手者可採分批加碼或定期定額黃金貴金屬產業型基金。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，短期市場擔心通膨上行風險將讓主要央行貨幣政策轉趨緊縮，利率維持高檔環境不利黃金資產表現，但並未改變黃金中長期的利多，看好在央行買盤有望延續、多元化投資需求、主權國家債務疑慮、長期採礦成本上揚等因素支持下，預期金價下檔有撐，宏觀環境仍有利於黃金。

至於金礦股，不僅受金價影響，也受更廣泛的市場狀況、成本動態、匯率波動、公司本身因素影響，與其錨定特定的歷史復甦路徑，不如關注當前的基本面、資產負債表穩健性，尋找能投產、產生現金、快速償債的礦脈項目的投資機會。

美元指數 荷莫茲海峽 聯準會

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