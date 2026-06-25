日圓續貶在161.7價位上方 國銀：油價回落有助美元強勢降溫

日圓兌美元近期持續在161.7附近偏弱震盪，維持近年低檔區間。不過，本國銀行分析指出，隨著中東地緣政治風險降溫、國際油價回落，市場對美國通膨及升息預期有望進一步降溫，美元後續漲勢可能受限，長期來看將有利日圓逐步回升。

國銀分析，美國與伊朗近期在和平談判上取得進展，且更多油輪恢復通行荷莫茲海峽，市場對原油供應中斷的擔憂明顯緩解，帶動國際油價快速回吐戰時漲幅，較衝突期間高點已回落約四成。

在油價回落帶動下，市場對通膨升溫的憂慮同步降溫，也使投資人下修未來數月美國聯準會進一步升息的預期。美國10年期公債殖利率同步回落11個基點至4.4%，顯示市場資金開始反映未來利率可能趨於穩定。

國銀指出，油價與公債殖利率雙雙下滑，將限制美元進一步走強的空間，後續若美國通膨持續降溫，美元強勢格局可能逐步轉弱。

展望日圓後市，國銀分析認為，日本與美國之間的利差仍是影響匯率的主要因素，因此短期內日圓兌美元可能仍在160至162區間偏弱整理。不過，若美國通膨持續改善、聯準會升息預期降溫，帶動美元回落，日圓有望逐步展開升值走勢，長期日圓兌美元匯價可望逐步回升至155附近水準。