深耕中小企業金融 合庫銀總經理獲國家磐石關懷獎章

合庫銀行總經理王淑芳獲頒金融服務類「國家磐石關懷獎章」，全國中小企業總會於6月23日表揚合庫銀行持續深化中小企業金融服務，積極配合政府政策推動數位轉型、淨零轉型及產業升級，以金融專業支持實體經濟發展，充分展現公股銀行的重要使命。

有鑑於中小企業是臺灣經濟發展的重要基石，合庫銀行長期扮演企業最佳金融夥伴角色，透過多元融資方案及專業金融服務，協助企業提升競爭力與經營韌性。

近年來積極推動「低碳智慧納管貸款」、「中小微企業多元發展專案貸款」等政策性融資措施，協助企業因應數位轉型及淨零轉型需求，成為企業的重要後盾，並憑藉卓越成果榮獲金融監督管理委員會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20週年成果績優銀行以及第十二屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳中小企業金融獎特優」肯定。

合庫銀行亦持續實踐普惠金融理念，推動青年創業貸款、中小暨微型企業振興融資方案等多元金融服務，協助青年、新創及微型企業取得發展資金。長期深耕中小企業金融服務成果卓著，獲信保基金頒發信保金質獎、協助中小微企業多元發展獎及綠色授信與社會責任授信推動獎等多項殊榮。

未來，合庫銀行將持續秉持穩健經營與永續發展精神，攜手客戶、產業及社會各界，共同打造更具韌性與競爭力的永續經濟環境，為臺灣經濟發展注入更多成長動能。