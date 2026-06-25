買不起又難貸！小資心死了 單季房貸量創史上新低

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全台年收入60萬元以下小資房貸族，今年第一季核貸量僅8544筆，首度跌破9千筆，創下資料史上新低點，小資平均房貸金額亦來到877萬元、平均貸款利率2.49%，同步刷新新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安政策讓小資核貸量一度衝上單季1.8萬筆高峰，不過限貸令後銀行核貸從嚴，對財務條件有限的小資族，放貸更是保守，小資買不起又難貸，核貸量因此明顯下降。

張旭嵐表示，近年房價持續墊高，加上限貸措施未明顯鬆綁，使小資購屋族面臨「房價高、自備款增加、貸款難」三重壓力。

其中房價部分，今年第1季平均購屋總價已突破千萬元門檻，平均核貸成數則創2020年信用管制以來新低，降至僅剩74.72%，等於平均自備款成數要2成5。

另外利率創高，顯示銀行審核仍趨於保守，尤其對財務條件有限的客群可能更為謹慎，讓小資族不只購屋門檻越來越高，還越來越難貸。

進一步觀察，雙北小資房貸金額持續居高，平均要扛破千萬元房貸，晚一年入手，房貸負擔皆跳增破百萬元；中南部小資雖成家壓力較輕，但負擔同步加壓，其中，台南市增壓幅度不輸雙北，房貸負擔年增額同樣突破百萬元！六都僅桃園年增30萬元，貸款壓力增幅較緩。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南近年房貸負擔快速增加，增幅已不輸雙北，凸顯產業投資與建設題材帶動的房價升值效應。除了南科產業聚落持續擴張，平實重劃區、九份子等熱門重劃區開發紅利持續發酵，其中平實重劃區新案成交單價更已站上6字頭，改寫台南房價新高，也帶動周邊房價走揚，加重小資族購屋負擔。

李家妮表示，小資購屋門檻已邁入「千萬住宅」時代，由於房價上漲速度明顯快於薪資成長，加上銀行核貸條件仍嚴、自備款門檻提高，對年收水位較低的小資族群而言，購屋大門恐將愈來愈窄。