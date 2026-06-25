2030年穩定幣占全球跨境支付流量 可望達5%至10%

隨著穩定幣在全球金融基礎設施中的角色日益重要，其交易規模持續快速成長。根據鏈上交易數據及產業估算，2025年全球穩定幣交易量已達約33兆美元，到2030年，穩定幣有望占全球跨境支付流量的5%至10%。

資誠企管顧問執行董事陳念平表示：「從全球發展趨勢可以清楚看出，信任與基礎設施的重要性，正變得與創新同等重要。未來穩定幣市場的競爭，不只是技術創新，更是治理能力與營運成熟度的競爭。」

根據總部位於新加坡的機構級虛擬資產錢包基礎設施平台Liminal Custody，最新全球報告「穩定幣支付基礎設施：金融科技業者實務指南」調查，目前最成功擴展穩定幣支付業務的企業，未必是市場上規模最大的業者。

真正能夠持續規模化成長的企業，往往是在業務發展初期，便將治理、法遵與營運控制能力內建於產品與基礎設施架構中的業者，因此企業應立即開始建立支援穩定幣支付所需的治理架構與營運能力，以掌握未來發展契機。

該報告也強調，銀行合作夥伴與監理機關在評估穩定幣相關業務時，最優先檢視的往往不是交易量，而是企業是否具備完整的治理與控制能力，包括多重簽核機制、交易速度限制、自動制裁名單篩查，以及以硬體安全模組（HSM）保護私鑰等關鍵控制措施。