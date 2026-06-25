台產海外旅遊保險導入地區係數 美加最高保障達2.5倍

隨著暑假旅遊旺季到來，親子出遊、青年海外遊學及短期語言學習等需求持續增加，國人出境旅遊人數穩定成長。考量各國醫療費用差異甚大，為協助旅客因應海外突發疾病可能衍生的高額醫療支出，臺灣產物保險針對網路投保限定的「旅平險＋不便險」方案，升級「新海外突發疾病保險」保障內容，導入地區係數機制，依旅遊地區自動提高理賠上限，最高可達原始保額的2.5倍，協助民眾免去反覆評估各地醫療費用與保障額度的困擾，讓出國投保更便利、更安心。

臺灣產物保險表示，不同國家的醫療費用水準差異顯著，但多數民眾在規劃旅遊保險時，往往難以判斷前往地區究竟需要多少醫療保障額度，尤其近年跨國旅遊盛行，不少旅客一次安排多國行程，更增加保險規劃的難度。為協助民眾減少選擇負擔，此次推出的地區係數機制，將依旅遊目的地自動調整海外突發疾病保障額度。

其中，美國及加拿大適用2.5倍係數，原始保障額度100萬元最高可提高至250萬元；歐洲、日本及韓國適用2倍係數，保障額度最高可提高至200萬元；澳洲及紐西蘭則適用1.5倍係數，保障額度最高可達150萬元。讓保戶無須自行估算當地醫療費用或額外加保，即可獲得更符合旅遊地區需求的保障。

除了提升海外醫療保障外，臺灣產物保險亦將法定傳染病及檢疫事由納入旅程取消與更改保障範圍，若旅客因境內被要求強制檢疫、目的地疫情警示提升至第三級、當地政府宣布關閉邊境等情況，導致旅程取消或必須變更行程，如有已預先支付且無法退回的團費、機票及住宿費用，以及因行程異動額外增加的交通與住宿支出，均可依照保單條款提出理賠申請，保障上限最高可達10萬元，協助旅客減輕因突發狀況所帶來的經濟損失。

臺灣產物保險提醒，無論是跟團旅遊、自助旅行或海外遊學，行前妥善規劃保險保障相當重要。民眾可透過臺灣產物保險24小時網路投保平台查詢相關方案內容，依個人需求彈性規劃保障，並享有網路投保85折優惠，讓旅程從出發前就多一分安心保障