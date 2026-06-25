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5月公益彩券盈餘30.80億元 累積彩券盈餘達809.91億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣彩券25日表示，115年5月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣30.8億元。圖／本報資料照片
台灣彩券25日表示，115年5月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣30.8億元。圖／本報資料照片

台灣彩券25日表示，115年5月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣30.8億元，自113年1月至115年5月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達809.91億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券示，115年5月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為30.8億元，其中15.4億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，13.86億元分配至國民年金，1.54億元則分配至全民健康保險準備。

國民年金 彩券

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