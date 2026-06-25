不確定成市場常態 資產配置 VS. 選股

川普關稅政策反覆、地緣政治風險升溫，加上市場對聯準會利率政策路徑持續修正，全球金融市場波動加劇。富邦投信表示，在不確定性成為市場新常態的環境下，投資勝負關鍵已不再只是選對股票，而是能否透過資產配置建立具韌性的投資組合。

根據World Uncertainty Index統計，近年全球不確定性指數持續維持高檔，從地緣政治衝突、貿易政策變化到通膨與利率走勢，都牽動市場資金流向。富邦景氣循環多元資產組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 擬任經理人林忠義表示，當市場變數增加、資產輪動加速，單押單一市場或產業的風險相對提高，透過跨市場、跨資產的多元配置，更有機會降低波動並提升長期投資勝率。

事實上，資產配置的重要性早已獲得學術研究驗證。被譽為「全球資產配置之父」的Gary Brinson在著名的布林森研究（BHB Study）中指出，投資組合績效約91.5%來自資產配置決策，選股與市場進出時機的影響相對有限。這項研究至今仍被視為現代投資組合理論的重要基礎。

除了學術研究外，全球最具代表性的機構投資人之一，耶魯大學捐贈基金，也透過股票、債券、不動產及另類資產等多元配置策略，創造長期優異績效，成為全球機構法人爭相借鏡的投資典範。

林忠義指出，許多投資人習慣專注於選股，但從長期投資角度來看，真正影響投資成果的往往是資產配置。尤其在全球政經情勢快速變化的環境下，更需要透過系統化方式掌握不同景氣階段的投資機會。

即將募集的富邦景氣循環多元資產組合基金以景氣循環與資產配置為核心投資理念，透過ETF進行全球跨資產布局，涵蓋股票、債券、房地產、黃金及另類資產等標的，並依據景氣循環變化動態調整配置，打造兼具成長與風險管理的投資組合。

林忠義分析，該檔基金以3A投資架構為核心，包括All-weather（全天候）、Asset Allocation（資產配置）及Aggregation（整合）。透過OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會資產負債表等指標掌握景氣循環，再搭配跨資產配置與量化模型輔助決策，整合傳統金融資產與新興資產的投資機會。

林忠義認為，AI產業持續發展、企業獲利穩健成長，加上主要央行貨幣政策逐步轉向，市場仍存在許多結構性機會。然而未來市場最大的確定性，或許就是不確定性本身。面對快速變動的投資環境，唯有掌握景氣循環、善用資產配置與多元布局，才能提升投資效率，掌握長期成長契機。