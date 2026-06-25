類股分化 重視基本面與獲利能見度高的企業

過去五年，房市歷經史上最密集的一波打房政策，然而政府打房打到手軟，為何房價卻軟不下來，跌幅非常有限？房市趨勢專家李同榮25日指出，關鍵在於「經濟基本面打敗房市政策面」。

2026-06-25 09:09