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類股分化 重視基本面與獲利能見度高的企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

短線美債殖利率彈升，股市出現劇烈震盪。中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，投資人可在震盪中找機會，逢低布局，優先聚焦低本益比，且受惠AI高成長族群的大型權值股，如：半導體、先進封裝、電子零組件及伺服器相關族群，在類股分化環境中，更應重視基本面與獲利能見度高的企業，而非單純題材股。

徐啟葳表示，台股基本面由人工智慧（AI）強勁趨勢支撐，當前AI算力仍供不應求，企業獲利樂觀，在長線趨勢未改變前，投資人面對短線震盪，應沉著應對，操作上避免追高殺低，可採逢低布局，聚焦低本益比、受惠AI高速成長之族群。

徐啟葳指出，6月市場受聯準會升息預期、地緣政治風險等消息影響，市場恐慌情緒攀升，加上今年來前五個月台股漲幅已達五成，不少科技股估值已明顯偏高，隨著多空消息交雜，短線台股可能從多頭轉為震盪格局，特別是評價面過熱的個股將首當其衝，震幅擴大，類股表現開始分化。不過，徐啟葳認為，從經濟數據觀察，台股長線基本面無虞，市場資金仍傾向偏多操作，主要來自三大基礎：

一、台灣對外經濟動能持續強勁。2025年經常帳盈餘創新高，占GDP比重接近兩成，顯示資金動能充沛，有助抵禦外資流出壓力。

二、景氣與出口數據同步轉強。今年前四個月景氣燈號連續亮出紅燈，領先與同時指標齊步上升，出口額也頻創新高，其中，資通訊產品年增逾80%，凸顯AI需求爆發力。

三、受惠AI強勁需求，企業獲利展望樂觀，訂單能見度高。徐啟葳認為，今年開始AI應用已從題材轉為實際訂單，台廠供應鏈如先進製程、封裝及伺服器供應鏈，為推動台股續強的動能。

聯準會 台股 基金

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