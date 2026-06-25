台灣首例 集保、櫃買董事長受邀荷蘭交易所敲鑼儀式

為強化台歐資本市場合作，台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心今天拜會全球歷史最悠久的荷蘭阿姆斯特丹「泛歐交易所」，並受邀於大廳敲鑼宣告交易日開始。這是台灣機構首次受邀參與此一象徵證券市場原點的儀式。

此次拜會由櫃買中心董事長簡立忠、集保結算所董事長林丙輝共同率隊，荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所（Euronext Amsterdam）執行長弗雷爾肯（René vanVlerken）親率一級主管接待，駐荷蘭代表處經濟組長吳怡真出席見證此一歷史時刻

「泛歐交易所」是歐洲最大證券交易所集團，在比、荷、法、義等歐洲多個金融重鎮設有證券交易所，其中位在阿姆斯特丹的是全世界最古老交易所發源地，歷史可追溯到1602年。

阿姆斯特丹泛歐交易所傳統以「敲鑼儀式」（TheGong Ceremony）揭開當24日上午9時開始的交易日。過去敲鑼儀式僅由交易所職員負責，如今由受邀公司、名人或機構敲鑼。

荷蘭泛歐交易所官網今天刊登由集保結算所、櫃買中心敲鑼的照片，歡迎台灣代表團來訪，並強調此次重點是知識分享與加強雙方機構間的合作關係。

林丙輝向中央社表示，世界第一張股票即由荷蘭東印度公司所發行，集保結算所設立的台灣股票博物館也收藏了一份副本，是博物館最有人氣的展品之一，此次能參與阿姆斯特丹交易所別具意義的開市儀式深感榮幸。

林丙輝表示，集保結算所作為台灣證券市場總後臺，迄今已與多家歐洲機構建立業務關係，便利台灣機構投資人布局歐洲市場；後續將持續強化國際連結，打造更便利的投資環境。

除參加敲鑼儀式，會中雙方也針對台荷市場合作機會深入交流，並同意未來持續在支持中小型企業及強化發行人服務上，擴大合作。

林丙輝、簡立忠23日另率團拜會駐荷蘭代表田中光，針對台灣半導體供應鏈戰略價值，並就如何吸引荷蘭數千億歐元退休基金投資台灣資本市場、量子密碼等進行深度交流。

田中光對代表團到訪表示熱烈歡迎，並高度肯定代表團的財經專業與推動金融外交的努力，代表處將全力協助台灣金融業界拓展歐洲經貿布局。