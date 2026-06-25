32元…央行重要防線

近期美元轉強帶動新台幣走貶，匯銀人士指出，新台幣匯價已逼近31.8元關卡，在美元短線偏強格局下，不排除進一步測試31.8元至32元區間。匯銀建議，對出口商而言，31.8元至32元已是相對理想的換匯價位，建議可採取分批拋匯策略。

匯銀人士分析，新台幣雖面臨貶值壓力，但要跌破32元並不容易。主因台灣同樣面臨通膨壓力，若新台幣持續走弱，將推升進口原物料及能源成本，形成輸入型通膨。為維持物價穩定，中央銀行並不樂見新台幣過度貶值，在不升息下，預料仍將透過市場調節方式穩定匯價，使32元成為重要防線。

近期美元走強的核心原因，來自市場重新評估美國貨幣政策前景。Fed最新會議釋出偏鷹訊號，點陣圖顯示年內仍存在升息可能，促使投資人調整原先降息預期，帶動美元買盤升溫。歐元、澳幣及紐元等主要貨幣近期同步走弱，也進一步強化美元相對優勢。

匯銀分析，由於能源價格是影響消費者物價指數（CPI）的重要因素，隨著國際油價近期回落至每桶80美元以下，市場對通膨再度升溫的憂慮已有所降溫。若未來數月能源價格維持穩定，美國9月公布的通膨數據有機會明顯改善，屆時市場對升息的預期可能下降，Fed態度也有望從偏鷹逐步轉向中性甚至偏鴿，美元強勢格局將面臨挑戰。