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外資出逃 台幣重貶1.26角…探二個月低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

美國股市多家科技股巨頭周二遭血洗，台股昨（24）日跌逾千點，外資在現貨大賣，匯市同步匯出約24億美元，拖累新台幣重貶1.26角，失守31.7元，收31.751元，探二個月新低，成交金額爆出41.635億美元，為史上第七大。

匯銀指出，由於台股市值龐大，外資一旦大舉賣超，其結匯匯出的力道便會相當強勁，進而加劇匯率波動。隨著台股站上4萬點，台北外匯市場史上前七大巨量，已經有四次是在今年締造的，分別為6月9日的47.46億美元，3月3日的44.395億美元，5月29日的42.57億美元和6月24日的41.635億美元。

匯銀分析，台股昨日受費城半導體指數與韓國股市大跌影響，外資賣超台股逾1,700億元，再加上國際美元近期走強，非美貨幣轉弱；造成新台幣匯價收盤放量急貶逾1角。由於昨天最低匯價已觸及31.797元，預期今日早盤就可能會貶破31.8元關卡。

匯銀分析，外資今年以來對台股呈現淨賣超，其背後原因部分歸因於台積電等權值股股價大幅上漲，導致外資持有資產價值顯著膨脹，進而產生獲利了結與資產配置調節的需求。尤其是在月底或季底，一些機構法人會有「Rebalance」資產重新組合動作，依據原先配置比，把持股比重調整到原先設定的標準，在調整的過程中就必須要進行獲利了結。

另一個造成新台幣重貶的因素則是國際美元走強。匯銀認為，這是受到美國聯準會（Fed）的鷹派立場，改變了市場對寬鬆政策的預期，從而引發了美元買盤，並對歐元、澳幣等其他主要貨幣構成壓力。近期即使股市沒有下跌，國際美元表現相對強勢，也一樣會壓抑非美貨幣。

央行統計，昨天美元指數升值0.46%，主要亞幣中，新台幣貶值0.4%最重，成為最弱亞幣，韓元貶值0.28%、人民幣貶值0.26%、星元貶值0.15%、日圓貶值0.15%；另外，歐元也貶值0.53%。

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