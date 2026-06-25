五銀行看經濟 四個變因

全球金融市場今年以來受AI熱潮、油價波動及地緣政治風險影響而震盪加劇，展望2026年下半年，五大銀行普遍認為全球經濟仍可望維持溫和成長，但區域表現將持續分化，AI投資仍是支撐景氣的重要動能。不過，中東局勢、油價走勢、美國聯準會政策方向以及美國期中選舉等因素，將成為重要變數。

台北富邦指出，全球經濟下半年延續溫和成長基調。美國貨幣政策與貿易關稅等不確定性，仍是最大變數。

國泰世華認為，下半年全球景氣可望呈現溫和擴張但區域分化格局。

中信銀給出三大風險情境推演，基準情境下，各國政策仍可支撐景氣維持溫和成長。

台新銀行指出，美、日、台、韓及中國等具備AI產業鏈優勢的國家，將持續受惠於投資與出口成長，展現經濟韌性。

玉山銀行則表示，美國勞動市場歷經沉澱後初步見到回升跡象，加上資料中心建設及資本支出維持強勁，有助支撐美國經濟於下半年延續中性表現。